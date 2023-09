Schwabing-Trainer Zepeda über Landesligaaufstieg: „A bisserl was geht immer“

Von: Simon Jacob

Sechs Siege in sieben Spielen. Dazu ungeschlagen. Schwabing 56 dominiert die ausgeglichene Bezirksliga Nord und macht keinen Hehl aus seinen Aufstiegsambitionen.

Schwabing – Sieben Tore. Drei Elfmeter, davon einer verschossen. Platzverweis. Doppelter Führungswechsel. Aufholjagd in der Nachspielzeit. Siegtor in letzter Minute. Eine „Achterbahnfahrt der Gefühle“ erlebte Schwabings Coach Steven Zepeda im Spitzenspiel der Bezirksliga Nord zwischen der Reserve des VfB Eichstätt und dem FC Schwabing 56. Aber der Reihe nach.

Die Gäste aus dem Münchener Norden kommen gut in die Partie und gehen durch Giacinto Sibilia (6.) früh in Führung. Alles wie gehabt. „Wir kontrollieren das Spiel einigermaßen“, sieht Zepeda, „aber Eichstätt hat brutale Qualität in der Offensive.“ Nach etwas mehr als einer Stunde findet sich der Tabellenführer mit 1:3 im Hintertreffen wieder. Nur mit 1:3, da Eichstätts Marcel Jasmann (32.) in der ersten Halbzeit einen Strafstoß vergeben hatte. Besser macht es Sibilia auf der Gegenseite. In der 64. Spielminute verwandelt er aus elf Metern und stellt mit seinem zweiten Treffer den Anschluss wieder her.

FC Schwabing 56 dreht die Partie in der Nachspielzeit

In der Schlussphase überschlagen sich dann die Ereignisse. Vier Minuten nach Ablauf der regulären Spielzeit sieht Eichstätts Kapitän Niklas Walter für ein Foul im eigenen Sechzehner die Ampelkarte. Den dritten Strafstoß an diesem Nachmittag verwandelt Mohenned Al-Dulaimi. Der etatmäßige Schütze Sibilia verfolgt die Szene von der Bank. Für ihn steht seit der 85. Spielminute Noah Staudt (90. +6) auf dem Platz, der mit ablaufender Spielzeit zum viel umjubelten 4:3 trifft.

Zepeda spricht nach dem Spiel von einem „glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg“ und lobt seine Jungs: „Wir haben uns das erarbeitet. Wir haben den Gegner über 90 Minuten enorm unter Druck gesetzt.“

Schwabing stellt die beste Offensive und die beste Defensive der Liga

Ganz so eng, wie gegen Eichstätt, ging es in den bisherigen Spielen der Schwabinger für gewöhnlich nicht zu. Die Münchner gewannen sechs ihrer sieben Partien, fünfmal stand die Null. Mit einem Torverhältnis von 21:5 stellt der ungeschlagene Spitzenreiter sowohl die beste Offensive als auch die beste Defensive der Liga.

Von ungefähr kommt dieser Höhenflug nicht. „Das ist das Resultat der Arbeit der letzten Jahre. Wir haben extrem viele Spieler aus der eigenen Jugend in der Mannschaft“, sagt Zepeda. „Wir haben charakterlich ein einwandfreies Team, das über die Jahre zusammengewachsen ist. Und wir haben schon immer viel Wert darauf gelegt, wirklich Fußball zu spielen.“

Schwabing verpasste in der abgelaufenen Saison trotz überragender Rückrunde den Aufstieg

Ihre spielerische Klasse zeigten die Schwabinger bereits in der Rückrunde der abgelaufenen Saison, als sie zwölf der letzten 15 Spiele gewannen. Dass es am Ende als Dritter nicht für den Aufstieg reichte, war einer schwachen Phase von September bis Oktober geschuldet. „Diese Saison wollten wir auf jeden Fall einen guten Start hinlegen“, sagt Schwabings Abteilungsleiter Martin Alberer, „aktuell sieht es sehr gut aus.“

Wie stark die Schwabinger in dieser Saison sind, dürfte sich gerade in den nächsten Wochen zeigen. Am Sonntag erwartet Alberer ein „heißes Derby“ gegen den SV Nord München-Lerchenau. „Wir freuen uns darauf, aber wir haben auch etwas gut zu machen. Letztes Jahr haben wir beide Spiele verloren. Das wollen wir nicht wiederholen“, sagt Zepeda.

Danach warten mit dem Landesliga-Absteiger SC Eintracht Freising und dem Tabellenzweiten aus Kammerberg zwei direkte Konkurrenten um den Aufstieg. Unter Druck setzen sich die Münchner wegen ihres aktuellen Laufs aber nicht: „Der Aufstieg ist mit Sicherheit kein Muss.“ Chancen rechnet man sich in Schwabing dennoch aus. „Wir halten das so ein bisschen wie der Monaco Franze“, sagt Zepeda, „a bisserl was geht immer.“ (Simon Jacob)