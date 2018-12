0:0 – Haching nimmt den Punkt gerne mit

von Christian Amberg schließen

Nach zuletzt 16 Treffern in drei Spielen gab’s diesmal keine Tore: Die SpVgg Unterhaching kehrte mit einem 0:0 vom Spiel in Lotte zurück. Die Hachinger setzten aber ihre Serie fort und blieben in der Dritten Liga zum elften Mal in Folge ungeschlagen.

Unterhaching – Eine andere Marke fand Trainer Claus Schromm nach dem Abpfiff noch beeindruckender: „Wir wollten in der Vorrunde auswärts ungeschlagen bleiben, das haben wir geschafft“, erklärte er mit einem breiten Grinsen im Gesicht nach dem Schlusspfiff im Frimo-Stadion, „das ist eine unfassbare Geschichte für Haching.“ Obwohl seine Mannschaft in den 90 Minuten zuvor die beste Möglichkeit verbucht hatte, war sie schon lange nicht mehr so weit von einem Sieg entfernt. Deshalb lautete Schromms ehrliche Analyse nach dem 0:0: „Ein Sieg wäre heute des Guten zu viel gewesen. Das Unentschieden ist absolut gerecht und freut uns.“

Vor allem in der ersten Halbzeit lief die Partie vor allem in Richtung des Hachinger Tores. Lotte begann mutig, die SpVgg musste sich auf die Defensivarbeit verlegen und kam erst nach 35 Minuten zu ihrer ersten Offensivaktion. Die einzigen Torszenen verteilten sich trotz Feldvorteilen für die Gastgeber gleichmäßig auf beide Kontrahenten. In der 22. Minute traf Oesterhelweg für die Sportfreunde aus spitzem Winkel das Außennetz. In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs segelte der Ball auf der Gegenseite von Stefan Schimmers Kopf und Schulter über die Latte. „Für die Zuschauer war das nicht sehr ansehnlich“, meinte der verletzte SpVgg-Kapitän Josef Welzmüller in der Pause und gab zu: „Lotte ist spielbestimmender.“

Das lag auch an den Platzverhältnissen, die im Laufe der Partie durch Regen und dann einsetzenden Hagel nicht besser wurden und das gewohnte Unterhachinger Kombinationsspiel schwer machten. Erst ab der 55. Minute nahm die SpVgg auch in der Offensive richtig an der Partie teil und hatte die besseren Gelegenheiten. Schimmers Schuss wurde noch abgefälscht und flog übers Tor (60.), zehn Minuten später landete Luca Marseilers Schuss nach einer energischen Einzelleistung an der Querlatte.

„Nach dem Spiel können wir mit dem Punkt zufrieden sein“, fand der 21-Jährige, „die erste Halbzeit war ganz schwer, wir konnten unser Spiel nicht aufziehen, Lotte war am Drücker. Die zweite Hälfte war dann besser.“ Auch Marseiler gab sich aber bescheiden: „Wenn ich den Ball besser treffe, schaffen wir vielleicht noch den Lucky Punch, aber mit dem 0:0 können wir schon leben.“ Nils Drube, Trainer der Gastgeber, war ebenfalls zufrieden: „Hut ab vor meiner Mannschaft. Sie hat Haching nicht eine Sekunde in den Rhythmus kommen lassen und gegen die beste Offensive der Liga nur eine Chance zugelassen.“

Haching-Coach Schromm wollte auch die Platzverhältnisse inklusive Regen und Wind, die das Spiel seiner Mannschaft unterbunden hatten, nicht überbewerten: „Es ist Dezember, da ist halt mal kein Sonnenschein. Das ist dann ein anderes Fußballspiel, das muss man annehmen. Jetzt freuen wir uns auf den Tabellenführer.“ Am kommenden Samstag spielt Unterhaching, das in der Tabelle nun auf Rang fünf liegt, zum Vorrunden-Finale gegen den Ersten VfL Osnabrück.