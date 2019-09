Pullacher Talfahrt hält an

von Umberto Savignano schließen

Zum vierten Mal in Folge ging der SV Pullach leer aus: Beim TSV 1865 Dachau unterlagen die Raben mit 0:2 (0:1).

Pullach – Alexander Benede wusste, dass diesmal mehr drin war: „Diese Niederlage kann ich nicht erklären, ich habe im Grunde nichts zu bemängeln. Die Jungs geben Gas, sie hauen sich in die Zweikämpfe“, zeigte sich Pullachs Spielertrainer mit dem Auftritt seiner vor allem defensiv verbesserten Truppe keinesfalls unzufrieden.

Gemessen an der bisherigen Gegentorbilanz beider Teams – Dachau 20, Pullach 29 – erwiesen sich deren Abwehrreihen als durchaus solide. Die erste Chance hatte Alexander Weiß, der Ex-Pullacher in Dachaus Reihen, mit einem 18-Meter-Freistoß, den Marjan Krasnic entschärfte, erst in der 29. Minute. Auch beim Versuch von Nikolaus Grotz aus spitzem Winkel war der SVP-Keeper auf dem Posten (34.). Doch die Hoffnung, endlich einmal wieder mit einem Zu-Null-Zwischenstand in die Pause gehen zu können, erfüllte sich für die zuletzt so gebeutelte Raben-Verteidigung trotzdem nicht: Kurz vor dem Halbzeitpfiff schob Christian Doll nach einer Grotz-Hereingabe von der linken Seite ein (43.). „Da verlieren wir einen Zweikampf in der Außenangreiferposition und geraten sofort in Rückstand“, ärgerte sich Benede.

Seine Mannschaft antwortete gleich nach dem Wechsel mit einer Möglichkeit durch Leon Ritter, dem Dachaus Schlussmann Maximilian Mayer jedoch den Ball vom Fuß klaute (48.). Pullach drängte auf den Ausgleich, doch weitere hochkarätige Möglichkeiten blieben aus. „Dachau hat zwar mehr aufs Tor gebracht als wir, doch von den Ansätzen her hatten wir genug Möglichkeiten für zwei Spiele. Aber der vorletzte und der letzte Pass sind nicht genau genug und in der Mitte fehlt der Abnehmer“, hatte Benede dann doch eine Erklärung für den fehlenden Erfolg.

Weil auch die Gastgeber ihre wenigen Gelegenheiten ungenutzt ließen, blieb die Partie auf des Messers Schneide, bis in der 77. Minute erneut Doll, diesmal auf Flanke von Ryosuki Kikuchi, zum 2:0 zuschlug. Den Dachauern, die während der Woche im Toto-Pokal erst im Elfmeterschießen am TSV 1860 München gescheitert waren, blieb ein Zitterfinale erspart, auch weil Max Zander mit der letzten Pullacher Chance an Torwart Mayer scheiterte (86.).

Den Hinweis auf die Routine des 32-jährigen Doppeltorschützen, die seiner Offensivabteilung abgeht, wollte Benede indes nicht als Ausrede gelten lassen: „Doll macht mit Sicherheit einen Unterschied. Und wir können uns von Woche zu Woche unterhalten, wer bei uns alles fehlt. Trotzdem sind die Jungs gut genug, ein Spiel in der Bayernliga zu gewinnen. Wir müssen das gegnerische Tor eben mehr unter Beschuss nehmen, aber es fehlt im Moment die Überzeugung und der Mut.“

TSV 1865 Dachau –

SV Pullach 2:0 (1:0)

SV Pullach: Krasnic - Gaigl (73. Diep), Jobst (69. Kammergruber), Benede, Saibou, Sütlü, Altug, El Sayed, Koudossou, Hamberger (46. Ritter), Zander

Tore: 1:0 Doll (43.), 2:0 Doll (77.)