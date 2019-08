FC Deisenhofen für Pipinsriedzu „grün“

BAYERNLIGA SÜD

Eine deutliche 0-3 Niederlage musste der FC Deisenhofen beim FC Pipinsried einstecken.

Deisenhofen–Die Gastgeber kamen vom Start weg deutlich besser in die Partie während die Blauhhemden mit ungewohnt vielen Fehlpässen zu kämpfen hatten. Nachdem die starke Anfangsphase der Pipinsrieder eigentlich etwas abebbte, schlug Pablo Piglo zu. Einen geblockten Ball nutzte der ehemalige Profi zur Führung. Die folgenden Minuten waren dann geprägt von Verletzungen und den zwangsläufigen Auswechslungen. Nach dieser Phase, in der jedes der beiden Teams zwei Spieler ersetzen musste, war Deisenhofen besser im Spiel. Erst spielte Mayer Rembeck frei der nicht genau genug zielte, kurz darauf scheiterte Bachhuber an Hipper.

Auch die ersten Minuten nach dem Wechsel gehörten den Gästen die nun zu ihrem Spiel fanden. Bachhuber, Rembeck und der erst 19 Jahre alte Luksch verscheiterten aber entweder an Hipper oder der vielbeinigen Abwehr der Gastgeber.

Pipinsried dann im Stile einer Spitzenmannschschaft: Ein etwas seltsam anmutender Freistoßtrick wird von Rech zum 2:0 eingeköpft und kurze Zeit darauf nutzte Krautschneider einen weiteren Standard zum 3:0-Endstand. Die Blauhemden kämpften weiter verbissen um den Anschluss, blieben aber letztlich zu harmlos, um den routinierten Pipinsriedern nochmals gefährlich zu werden.

FCD-Manager Franz Pernekers Fazit: „Ein absolut verdienter Sieg der Pipinsrieder, die bis auf wenige Minuten jederzeit Herr der Lage waren. Ohne Punkte aber mit einem vollen Rucksack an neuen Erfahrungen geht’s jetzt in die nächste Trainingswoche. Diese Nierderlage haut uns nicht um und der Lerneffekt gegen diesen mit vielen Ex-Profis aufgerüsteten Gegner dürfte ziemlich hoch sein.“ mm