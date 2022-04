1. FC Nürnberg II gegen SV Heimstetten im Live-Ticker: Holt der SVH den dritten Dreier in Folge?

Von: Paul Ruser

Erzielte gegen Wacker Burghausen den goldenen Treffer: Heimstettens Lukas Riglewski. © Gerald Förtsch

Nürnberg/ Heimstetten - Der SV Heimstetten will in der Begegnung bei der Zweiten des 1. FC Nürnberg im Abstiegskampf weiter Punkte gut machen. Nach dem jüngsten 1:0-Heimsieg gegen den SV Wacker Burghausen konnten die Münchner Vorstädter die Abstiegs-Relegationsplätze verlassen. Der Sieg wurde aber teuer bezahlt: Fabio Sabbagh und Sascha Hingerl mussten verletzt ausgewechselt werden, sie stehen dem SV in Nürnberg vermutlich nicht zur Verfügung. Trotzdem gilt es nun, den Schwung aus den letzten Erfolgen vor heimischer Kulisse auch in die Fremde mitzunehmen und zu überzeugen. Dabei spricht die Bilanz gegen den Klub: Von den zehn Siegen in der laufenden Spielzeit wurden nur drei auswärts eingefahren - im neuen Jahr nur einer. Gelingt den Heimstettener im Saison-Schlussspurt der zweite Dreier im Jahr 2022?

Die Nürnberger werden sicher einiges dagegen haben. Für die Vertretung des Zweitligisten steht zwar weitaus weniger auf dem Spiel als für die Gäste. Dennoch, den Sieg werden die kleinen „Glubberer“ wohl kaum herschenken. Im Hinspiel brachte jedenfalls keiner der beiden Kontrahenten Präsente mit - das Spiel endete torlos. Abseits der ungefährlichen tabellarischen Situation sollten die Gastgeber trotz einer weiteren Gegebenheit hochmotiviert sein. Im letzten Spiel gegen den FC Augsburg II wurde nämlich die Ungeschlagen-Serie im Kalenderjahr 2022 beendet. Ausrutscher oder Trendwende? Die Antwort werden die Nürnberger am Samstag geben. (Paul Ruser)