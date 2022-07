Kritik an der Zehn-Minuten-Strafe: Liedl entdeckt „Unwort im Regelwerk“

Die Meinungen zur Wiedereinführung der Zehn-Minuten-Strafe gehen auseinander. Paul Seidl (TSV Grünwald) und Theo Liedl (SV Pullach) sind aber gleichermaßen skeptisch.

Landkreis München – 1991 wurde sie nach Einführung der Gelb-Roten Karte abgeschafft, in dieser Saison feiert sie ihr Comeback im bayerischen Amateurfußball: Die Zehn-Minuten-Strafe. Beim vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) an den sieben Bezirkstagen eingeholten Meinungsbild ergab sich eine Mehrheit von 73 Prozent für die Wiedereinführung der Zeitstrafe im Erwachsenenbereich und zwar für die Männer wie für die Frauen.

Bei den Herren ist allerdings die Bayernliga von der Regelung ausgenommen. Im Juniorenbereich wurde zusätzlich zur bestehenden Fünf-Minuten-Strafe die Gelb-Rote Karte eingeführt. Der für das Schiedsrichterwesen zuständige BFV-Vizepräsident Jürgen Pfau sieht in der Zehn-Minuten-Strafe „ein zusätzliches Mittel zur Deeskalation“, er begrüßt außerdem, dass nun „bei Erwachsenen und Jugendlichen ein einheitliches Vorgehen“ gelte.

Paul Seidl hält dagegen, dass die neue Regel der Übersichtlichkeit und auch der Gleichbehandlung innerhalb des Erwachsenenbereiches gerade entgegensteht: „Ich halte von der Wiedereinführung so gut wie gar nichts. Der Fußball sollte vom Regelwerk her einheitlich und transparent sein. Jetzt haben wir wieder einen Flickerlteppich, weil im Amateurbereich die Zeitstrafe wieder gilt. Und auch nicht im ganzen Amateurbereich, sondern hier nur willkürlich bis zur Landesliga. Warum, weiß kein Mensch“, kritisiert der Fußballboss des TSV Grünwald. „Im Sinne der Gleichbehandlung sollte man lieber einführen, dass man nach Gelb-Rot für ein Spiel gesperrt ist.“

Auch Theo Liedl, Sportlicher Leiter des SV Pullach, sähe in puncto Strafen lieber eine Annäherung zwischen Amateuren und Profis: „Wenn man gesagt hätte: Nach fünf Gelben Karten gibt es ein Spiel Sperre, so wie weiter oben auch, das wäre etwas gewesen.“ Liedl findet auch, dass Strafenkatalog zu sehr ausgeweitet wird. Tatsächlich sind die Sanktionsmaßnahmen nun recht vielfältig. So kann ein Spieler künftig mit Gelb-Rot bestraft werden, wenn er entweder zuvor nur Gelb gesehen oder nur zehn Minuten abgebrummt hat, oder aber auch, wenn er mit Gelb und danach einer Zeitstrafe bedacht wurde. Nicht möglich ist allerdings die Reihenfolge Zeitstrafe – Gelb – Gelb-Rot. Seidl wittert schon die Verwirrung und damit eine Steigerung der gefühlten Ungerechtigkeit: „Was für mich ein Unwort im Regelwerk ist: Ermessenssache des Schiedsrichters. In dem Moment wird es kompliziert. Ich sehe, dass für das selbe Vergehen der eine Gelb sieht und ein anderer zehn Minuten bekommt.“

Der Grünwalder bezweifelt auch, dass das Spiel durch die neue Regelung fairer wird: „Im Webseminar dazu hieß es, die Zeitstrafe soll das Spiel in hitzigen Phasen entschärfen. In meinen Augen ist das Gegenteil der Fall: Jetzt besteht die Möglichkeit, dass ich zweimal hinlangen kann statt bisher nur einmal.“ Seidl wundert sich jedenfalls, „dass auf den Bezirkstagen eine große Mehrheit dafür war.“ Liedl (58), der die Zeitstrafe, ebenso wie Seidl (62), noch aus seiner aktiven Zeit kennt, geht es ähnlich: „Ich bin überrascht. Das ist mal vor 30, 40 Jahren eingeführt worden, aber meiner Meinung nach nicht zeitgemäß im Herrenbereich, der ja teilweise auch schon ein Leistungsbereich ist. Das ist, wie wenn sich in der Schule einer in die Ecke stellen muss, wenn er was angestellt hat.“ Seidl sieht immerhin ein Pro-Argument darin, dass es künftig weniger Sperren geben könnte: „Ein Punkt, der ein bisschen dafür spricht, ist, dass es nicht so schnell eine Rote Karte gibt, dass die Spieler besser dran sind.“