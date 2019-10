Haching macht den Sack nicht zu

von Robert Gasser schließen

Da war mehr drin für die SpVgg Unterhaching. Nach einer 2:0-Halbzeitführung mussten sich die Vorstädter am Samstag gegen Preußen Münster nach 90 Minuten mit einem 2:2 zufrieden geben. Da aber auch die Konkurrenz an der Spitze der 3. Liga nicht gewinnen konnte, behauptete Haching die Tabellenführung.

VON ROBERT GASSER

Unterhaching– Es sah zunächst alles nach einem perfekten Tag für die SpVgg Unterhaching aus. Bereits vor dem Spiel läuteten die Fans bei einer zünftigen Weißwurscht-Brotzeit das letzte Wiesn-Wochenende dieses Jahres ein, im Stadion sorgten die Blaskapelle Feldkirchen und die Wolpertinger aus Schweitenkirchen für Wiesn-Stimmung im Stadion. Und als die Hachinger bereits in der 8. Spielminute 1:0 in Führung gingen, träumten die Haching-Fans unter den 2500 im Sportpark schon von einem weiteren Erfolgserlebnis während der fünften Münchner Jahreszeit. Nach feiner Vorlage von Sascha Bigalke hatte Jim-Patrick Müller mit seinem zweiten Saisontor für das 1:0 gesorgt.

Die Gastgeber blieben am Drücker. In der 30. Minute war es erneut Bigalke, der als kluger Vorbereiter in Erscheining trat. Er setzte gewitzt Hachings neuen Sturmtank Dominik Stroh-Engel in Szene. Der bewies erneut, dass er weiß, wo das Tor steht, und erhöhte auf 2:0. Trotzdem bleibt festzuhalten: So richtig flüssig lief das Hachinger Spiel trotz der Führung nicht.

In der zweiten Halbzeit wurden die Gäste etwas mutiger, dennoch bot sich Haching die Chance zum 3:0, womit das Spiel wohl gelaufen gewesen wäre, doch Müller (67.) und Felix Schröter vergaben ihre Möglichkeiten, und die Hachinger.

„Das 2:0 muss der Schritt zum 3:0 sein“, sagte Hachings Cheftrainer Claus Schromm nach dem Schlusspfiff. Doch seine Mannschaft hörte Mitte der zweiten Halbzeit irgendwie auf, Fußball zu spielen. Und Schromm hatte folgenden Eindruck: „Gefühlt war das ganze Stadion und auch die auf dem Feld schon auf dem Weg zur Wiesn.“ Auch Haching Boss Manni Schwabl räumte nach dem Spiel ein, dass er das Gefühl gehabt habe, dass Münster noch kommen würde.

Die Hachinger Inkonsequenz spürten auch die Gäste und schlugen zu: Der eingewechselte Luca Schnellbacher verkürzte auf 1:2 (67.). Und als in der 83. Minute der ebenfalls eingewechselte Stephan Hain Kevin Pires-Rodrigues zu Fall brachte, verwandelte Rufat Dadashov den fälligen Elfmeter zum 2:2 (83.).

In der Nachspielzeit hatte Dominik Stahl noch den Hachinger Siegtreffer auf dem Fuß, doch er brachte den Ball nicht im Tor unter. „Wir sind hinten raus nicht mehr belohnt worden“, sagte Schromm. „Vielleicht auch zurecht.“

Da sowohl Halle, Braunschweig und auch Duisburg am Wochenende nicht gewinnen konnten, verteidigte Haching glücklich die Tabellenführung. 22 Punkte aus elf Spielen sind ein hervorragender Schnitt. Aber, sagte Schwabl: „Spielerisch ist Luft nach oben.“