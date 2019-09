FC Ingolstadt für FC Deisenhofen noch eine Nummer zu groß

von Umberto Savignano schließen

Mit leeren Händen kehrte der FC Deisenhofen vom Freitagabend-Trip an die Donau zurück: Gastgeber FC Ingolstadt II entschied das Duell der bislang punktgleich auf Rang vier und fünf der Bayernliga Süd gelegenen Tabellennachbarn mit 3:0 (1:0) für sich. „Wir haben gegen einen sehr guten Gegner verdient, aber ein Tor zu hoch verloren“, gab Deisenhofens Co-Trainer Thomas Werth offen zu.

Deisenhofen - Vor zwei Wochen wäre dieses Spiel vielleicht anders ausgegangen, denn da stand den Ingolstädtern Mario Götzendorfer noch nicht zur Verfügung: Der 23-Jährige, der schon bis 2017 erst für die Junioren und dann für die damals in der Regionalliga beheimatete zweite Mannschaft des FCI gekickt hatte, war bis zum 25. August nämlich für die SpVgg Ansbach in der Bayernliga Nord im Einsatz. Seine Bilanz von fünf Treffern in acht Partien bewog die Schanzer offenbar zu einer Rückholaktion kurz vor Transferende. Und die hat sich bislang ausgezahlt: Schon in seinem ersten Auftritt gegen Schwaben Augsburg trug Götzendorfer ein Tor zum 2:0-Auswärtsieg bei, gegen Deisenhofen traf er gleich doppelt, leitete so den Ingolstädter Erfolg ein.

Sein erster Treffer gelang ihm schon in der sechsten Minute nach einem Fehler in der FCD-Abwehr. Davor hatten allerdings auch die Deisenhofner ihre Führungschance durch Evrad Ngeukeu (4.), zudem boten sich Kapitän Michael Vodermeier zwei ordentliche Ausgleichsmöglichkeiten.

Vor allem aber hätte Marco Finster der Partie eine andere Wendung geben können, doch der normalerweise souveräne Strafstoßschütze des FCD scheiterte mit einem an Tobias Rembeck verursachten Foulelfmeter an Torwart Lukas Schellenberg (37.).

So aber schlug im zweiten Durchgang erneut Götzendorfer zu. Nach einem Ballverlust der Deisenhofner im Mittelfeld schalteten die Ingolstädter blitzschnell um, und der Angreifer hatte wenig Mühe nach einem Querpass einzuschieben (61.). Sigurdsson reagierte sofort mit einem offensiven Wechsel, brachte Stürmer Florian Schmid für Ngeukeu. Doch die Maßnahme verpuffte, denn nur sieben Minuten später machte Filip Bilbija gegen die nun weit aufgerückten Blauhemden per Konter mit dem 3:0 (68.) den Sack für die Hausherren endgültig zu.

„Ingolstadt ist wahrscheinlich die beste der drei Profi-Nachwuchsmannschaften der Liga“, hatte FCD-Manager Franz Perneker den Gegner schon vor dem Spiel höher taxiert als die U21-Teams von Jahn Regensburg, gegen das man 0:1 verloren hatte, und des TSV 1860 München, gegen das ein 4:4 heraussprang. Werth konnte diese Einschätzung am späten Freitag Abend nur bestätigen: „Die Ingolstädter haben vor allem immer wieder sehr gut und sehr schnell umgeschaltet.“

FC Ingolstadt II –

FC Deisenhofen 3:0 (1:0)

FC Deisenhofen: Caruso - Muggesser, Nickl, Poschenrieder (72. Lucksch), Vodermeier, Rembeck, Martin Mayer, Müller-Wiesen, Finster (82. Gkasimpagiazov), Ngeukeu (62. Schmid), Bachhuber

Tore: 1:0 Götzendorfer (6.), 2:0 Götzendorfer (61.), 3:0 Bilbija (68.)

Besonderes Vorkommnis: Finster scheitert mit einem Elfmeter an Torwart Ingolstadts Schellenberg (37.)