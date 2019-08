Aufsteiger TSV Brunnthal setzt sich oben fest

Bezirksliga Süd

von Marion Hussmanns

Auch beim BCF Wolfratshausen behielt die Mannschaft von Raphael Schwarz die Oberhand und setzte sich mit einem 2:3-Auswärtssieg auf Rang zwei, hinter den MTV Berg mit ebenfalls zehn Punkten.

Brunnthal – Wie der TSV-Coach bereits im Vorfeld gemutmaßt hatte, entwickelte sich ein spannendes Match. „Wolfratshausen war ein Gegner mit der bislang besten Qualität“, so Schwarz. Sein Team kam gut ins Spiel, hatte in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz und konnte schnell das Geschehen an sich reißen.

So war das 0:1 (19.) von Torjäger Fabian Porr, das bis zur Halbzeit Bestand hatte, logische Konsequenz. Für die zweite Hälfte hatte man sich vorgenommen, den Vorsprung zu verteidigen, doch schon nach sechs Minuten erzielte Peter Schubnell den Ausgleich (51.), der die Gäste zunächst etwas verunsicherte. Schnell fing man sich wieder, und nach einem Gewühl im gegnerischen Strafraum und Foul an Michael Demmel verwandelte Luis Fischer den fälligen Elfmeter eiskalt zum 1:2 (61.).

Das hielt nur wenige Minuten, denn Wolfratshausen zog das Tempo an und kam durch Sebastian Schnabel zum 2:2 (65.). „In dieser Phase“, sagte Schwarz, „sind wir an unsere Grenzen gestoßen“.

Danach verzeichnete der TSV Brunnthal weitere gute Möglichkeiten, scheiterte jedoch unter anderem unglücklich an der Latte. Matchwinner war einmal mehr Porr, der sich hervorragend von der Mittellinie aus durchgesetzt hatte und von der Strafraumgrenze zum 2:3 einschoss (82). Schwarz, der vor allem den Zusammenhalt der gesamten Mannschaft über 90 Minuten lobte: „Es war ein hartes Stück Arbeit, aber der Sieg geht in Ordnung, denn wenn man drei Tore schießt, hat man was richtig gemacht“. MARION HUSSMANNS

Brunnthal: Geisbauer, Klepsch, Neulinger, Demmel (Bachmann 86.), Roth, Porr, Kornbichler, Reinisch (Jakob Klaß 62.), Nagel (Degel 74.), Seubert, Fischer.

Tore: 0:1 Porr (19.), 1:1 Schubnell (51.), 1:2 Fischer (61.), 2:2 Schnabel (65.), 2:3 Porr (82.).