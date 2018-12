„Die 3. Liga muss gestärkt und professionalisiert werden“ 

Ein Kommentar von Robert Gasser

von Robert Gasser schließen

Der Vereine der dritten Liga protestierten am vergangenen Wochenende gegen die Pläne des Deutschen Fußball Bundes. Dazu ein Kommentar von Robert Gasser.

Kommentar von Robert Gasser:

Direkt nach dem Anpfiff ruhte am Freitag Abend im Unterhachinger Sportpark der Ball. Sowohl die Hachinger Mannschaft als auch die des 1. FC Kaiserslautern protestierten damit – wie alle Drittliga-Teams an diesem Wochenende – gegen eine mögliche Zweiteilung der 3. Liga. „Ohne uns rollt kein Ball und ohne uns kann die Zukunft der 3. Liga nicht gestaltet werden. Wir sagen hiermit: Stopp! So geht es nicht weiter“, erklärten die Vereine geschlossen.

Was den Vereinen sauer aufstößt, sind erste Pläne im DFB, die 3. Liga in zwei Gruppen aufzuteilen. Dies lehnen die Drittligisten geschlossen ab. Zurecht. Die 3. Liga ist nach mehr als zehn Jahren ihrer Einführung so attraktiv und sportlich interessant wie nie zuvor. Zahlreiche deutsche Traditionsvereine kämpfen um den Auf- oder gegen den Abstieg, darunter sechs Deutsche Meister.

Dabei ist die 3. Liga die Basis des Profi-Fußballs. Für junge Talente ist der Sprung aus der Jugend in die 1. oder 2. Liga oft zu weit. In der 3. Liga können sie dagegen erste Erfahrungen im Profi-Bereich machen. Sollte die 3. Liga zweigeteilt werden, würde sie sportlich verwässert. Und das kann nicht im Sinne des Deutschen Leistung-Fußballs sein. Es sei hier nur an das schwache Abscheiden bei der WM in Russland und an den Abstieg aus der Nations League erinnert. Die 3. Liga muss gestärkt und weiter professionalisiert werden – und nicht geschwächt