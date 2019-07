SpVgg Unterhaching muss am ersten Spieltag auf den Betzenberg

Knackiges Auftaktprogramm - an diesen Tagen sind die Derbys gegen Bayern und 1860

von Marius Epp

Der Spielplan der 3. Liga wurde veröffentlicht. Die SpVgg Unterhaching muss am ersten Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern ran.

Der Spielplan der 3. Liga für die Saison 2019/20 ist da! Das wurde auch höchste Zeit: Am 19. Juli geht es nämlich bereits los. Für die SpVgg Unterhaching geht es am 20. Juli mit einem Duell zweier Traditionsmannschaften los - die Elf von Trainer Claus Schromm fährt zu Beginn auf den Betzenberg nach Kaiserslautern.

Das Auftaktprogramm hat es in sich: Nach dem Match gegen Lautern warten mit den Würzburger Kickers und KFC Uerdingen auch am 2. und 3. Spieltag schwere Gegner. Am 7. Spieltag ist dann Derbytime - die Hachinger sind zu Gast bei den Bayern-Amateuren. Dort kommt es zum Bruderduell zwischen Josef Welzmüller (Unterhaching) und Maximilian Welzmüller (Bayern II).

Am 10. Spieltag wartet dann im nächsten „bayrischen Derby“ der Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt. Am 17. Spieltag können sich die Fans auf das Duell mit dem Stadtrivalen TSV 1860 München freuen.

Der Spielplan der Spielvereinigung in der Übersicht: