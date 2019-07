„Ein typisches Hufnagel-Tor“: SpVgg Unterhaching trotzt Kaiserslautern

1:1 auf dem Betzenberg

Vor zehn Wochen ging die SpVgg Unterhaching mit 0:4 beim 1. FC Kaiserslautern unter. Zum Auftakt der neuen Saison erreichte das Team von Trainer Claus Schromm ein 1:1 am Betzenberg.

Kaiserslautern– „Hier vor dieser großen Kulisse einen Punkt zu holen, das geht schon in Ordnung“, meinte der 50-jährige nach einem recht wechselhaften Spielverlauf.

Der erste Durchgang verlief nach dem Motto: Ballbesitz contra Nadelstiche. Die Gäste dominierten im Mittelfeld, die Pfälzer setzten im eigenen Stadion auf Konter. Dabei hatten die Hachinger einige Möglichkeiten durch Max Dombrowka, Felix Schröter, Luca Marseiller und Sascha Bigalke, der einen Freistoß auf die Querlatte zirkelte. Das Tor machten aber die Gastgeber, als Florian Pick die Hachinger Abwehr wie im Slalom umkurvte und Torhüter Nico Mantl in der 19. Minute keine Chance ließ. „Wir haben eigentlich alles richtig gemacht, nur im letzten Drittel fehlte die Durchschlagskraft“, meinte Patrick Irmler, der neue Hachinger Co-Trainer, zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Hachinger die Schlagzahl,und Lucas Hufnagel staubte in der 50. Minute zum 1:1-Ausgleich ab. „Das war ein typisches Hufnagel- Tor, da lag Kaiserslautern kurz am Boden und wir hätten aus dieser Situation mehr machen müssen“, meinte Schromm, der aber einräumen musste, dass die Gastgeber im weiteren Spielverlauf dem zweiten Tor immer näher kamen.

Schromm brachte mit Stefan Schimmer, dem Neuzugang Niclas Stierlin und Maxi Krauß einige frische Spieler in die Partie, und es ergaben sich noch zwei große Tormöglichkeiten: Schimmer (83.) und Kapitän Dominik Stahl (Kopfball in der 88. Minute) verfehlten nur knapp das Ziel. Kaiserslautern belagerte aber auch minutenlang den Hachinger Strafraum, sodass am Ende die Punkteteilung in Ordnung ging.

Trotzdem ärgerte sich dann Präsidenten-Sohn Markus Schwabl, bei seinem 150. Einsatz für die Hachinger, etwas über das Endresultat: „Ich bin nicht ganz zufrieden, wir hatten einen klaren Plan und gerade auswärts hätte mehr rauskommen müssen, es fehlten besonders in der ersten Halbzeit die nötigen Tore“.