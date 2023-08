Hachings Top-Talent Krattenmacher bleibt – Kommt noch ein Neuer? „Kleinigkeit kann noch passieren“

Von: Boris Manz

Maurice Krattenmacher wechselte am 01. Januar 2017 vom FC Bayern Campus zur SpVgg Unterhaching. © Imago/Eibner

Maurice Krattenmacher bleibt Unterhaching in der 3. Liga treu. Der Kader der SpVgg steht. Einen letzten Transfer schloss Josef Welzmüller dennoch nicht ganz aus.

Unterhaching – Die Stimmung in Unterhaching könnte kaum besser sein. Nach dem 2:1-Erfolg über Viktoria Köln bleibt die SpVgg nach vier Spieltagen ungeschlagen in der 3. Liga. Während die Routiniers glänzen, spielen sich die Youngsters in den Fokus. Bereits länger auf den Zetteln mehrerer Top-Klubs steht Maurice Krattenmacher. Am Rande des Siegs bestätigte Josef Welzmüller jetzt, dass der Kader so zusammen bleibt. Ein Transfer von Krattenmacher ist damit vom Tisch. Für einen möglichen Neuzugang lässt Welzmüller noch eine Hintertür offen.

SpVgg Unterhaching baut auf eigene Talente: Weitere Transfers „unwahrscheinlich“

„Es kann noch eine Kleinigkeit passieren“, sagte der Kapitän und Technische Direktor der Hachinger. „Aber ich würde sagen, die ist sehr unwahrscheinlich. Im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden und deshalb würden wir es auch so lassen.“ Zufrieden und stolz können die Hachinger ohnehin sein.

In diesem Transfersommer verließen mit Niclas Anspach (Jahn Regensburg), Christoph Ehlich (SV Sandhausen) und David Pisot (SGV Freiburg) gleich mehrere Leistungsträger den Aufsteiger und bis auf Raphael Schifferl (Wolfsberger AC) kam kein Neuer hinzu. Trotzdem läuft es sportlich in Unterhaching.

Marc Unterberger gelang es bisher sukzessive Talente aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum Spielzeit im Profi-Team zu geben. Gegen Viktoria Köln spielten mit Boipelo Mashigo, Ben Westermeier, Benedikt Bauer, Aaron Keller und Maurice Krattenmacher gleich fünf NLZ-Talente. Und Krattenmacher wird den Hachingern erhalten bleiben, bestätigte Welzmüller.

Trotz Interesse aus der Bundesliga: Krattenmacher bleibt in der 3. Liga

Die Liste der Interessenten an Krattenmacher ist lang. Auf transfermarkt.de ranken sich schon länger Gerüchte um das Offensivtalent. Dort wird er mit Größen wie Borussia Dortmund, dem FC Bayern München oder mit Werder Bremen in Verbindung gebracht. Besonders seine Flexibilität macht Krattenmacher für viele Vereine interessant.

Gegen Viktoria Köln wurde Krattenmacher für Patrick Hobsch im Sturmzentrum eingewechselt und hatte seine beste Chance kurz vor Schluss. Nach feinem Doppelpass mit Mathias Fetsch scheiterte der 18-Jährige am Kölner Keeper Ben Voll. Zuvor hatte Krattenmacher meistens auf den Außen oder im offensiven Mittelfeld auf sich aufmerksam gemacht.

Krattenmacher-Wechsel im Winter geplatzt – Schwabl: „So ein Transfer wird anstehen“

Mit guten Leistungen in der 3. Liga könnte sich Krattenmacher auch in Zukunft weiterempfehlen. Bei der Jahreshauptversammlung im März verriet Manni Schwabl bereits das große Interesse am U-Nationalspieler. „Im Winter gab es bereits einen Verein, der an Maurice interessiert war und ihn abkaufen wollte“, sagte Schwabl. „So ein Transfer wird anstehen. Wichtig ist uns aber, dass der Wechsel zum richtigen Zeitpunkt stattfindet.“ Und der ist offenbar noch nicht gekommen. (btfm)