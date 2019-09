TSV Grünwald beendet Negativserie

Seine kurze, aber heftige Pleitenphase beendet hat der TSV Grünwald: Nach 0:9 Toren in den zwei Partien davor gewannen die Grün-Weißen gegen den sogar mit einer Serie von fünf Niederlagen angereisten TSV Waldkirchen zuhause mit 4:1 (1:1).

Grünwald – Die Grün-Weißen begannen schwungvoll: Nach Markus Bakis präzisem Diagonalball verfehlte Sebastian Koch das Ziel (2.), Bakis Schuss wurde abgeblockt (3.), Markus Dieckmanns Flanke tropfte auf die Latte (4.), Baki scheiterte freistehend am Fuß von Torwart Benjamin Hannak (8.). Die Führung in der elften Minute war logischer Ausdruck der Grünwalder Überlegenheit: Martin Mair nickte eine Ecke von Tobias Schöglmann ein (11.). Auch danach hatten die Gastgeber hochkarätige Möglichkeiten: Luca Tschaidse überwand aus 40 Metern den weit vor seinem Tor stehenden Hannak, scheiterte aber am Pfosten (15.), der schön freigespielte Koch zielte von rechts aus spitzem Winkel haarscharf vorbei (19.).

„Wir haben sehr gut angefangen, hatten gute Chancen, waren temporeich bis zur 20. Minute“, zeigte sich Grünwalds Trainer Pero Vidak bis hierhin angetan vom Spiel seiner Mannschaft, die dann allerdings zurückgeschaltet habe: „Ab Mitte der ersten Halbzeit haben wir nicht mehr so gut gespielt, da haben wir den Gegner durch eigene Nachlässigkeiten eingeladen.“

Waldkirchens erster Torschuss, ein Freistoß von Manuel Karl, stellte zwar kein Problem für Grünwalds Keeper Florian Geck (24.) dar, war aber ein erstes handfestes Indiz für das Nachlassen der Isartaler, das schließlich durch Philip Autengrubers unhaltbaren Distanzschuss zum 1:1 bestraft wurde (42.).

Nach dem Wechsel erhöhten die Grün-Weißen den Druck wieder, es fehlte zunächst aber am entschlossenen Abschluss, bis Nikola Negic in eine Flanke von David Androsevic sprintete und den Ball zum 2:1 über die Linie (57.) spitzelte. In der 70. Minute dann die Entscheidung: Koch, der Hannak kurz zuvor mit einem sehenswerten Freistoß geprüft hatte (68.), steckte schön auf Tschaidse durch, der ins lange Eck schob (70.). Die ersatzgeschwächten Waldkirchner waren letztlich zu harmlos, um nach diesem 3:1 den Grünwalder Sieg noch zu gefährden. Baki erhöhte nach einem energischen Sololauf von der Mittellinie auf 4:1 (86.).

„Vom Willen, dem Engagement und der Konzentration her war ich zufrieden, wie wir es in der zweiten Halbzeit gemacht haben“, lobte Vidak den Einsatz seines Teams, auch wenn er kein fußballerisches Glanzlicht sah: „Spielerisch können wir es sicher besser. Aber unsere Situation nach den zwei Niederlagen war nicht einfach. Deshalb sind wir zufrieden mit dem Resultat, das nach den vielen Chancen der ersten Halbzeit auch in der Höhe verdient ist.“ um

TSV Grünwald –

TSV Waldkirchen 4:1 (1:1)

TSV Grünwald: Geck - Dieckmann, Mair (85. Kiran), Baki, Schöglmann, Koch, Hochholzner, Androsevic, Meyer, Negic (89. Zander), Tschaidse (70. Stapf)

Tore: 1:0 Mair (11.), 1:1 Autengruber (42.), 2:1 Negic (57.), 3:1 Tschaidse (70.), 4:1 Baki (86.)