500 Zuschauer sehen Deisenhofner Niederlage gegen Mölders-Elf

Von: Umberto Savignano

Deisenhofens Torjäger Nico Karger musste schon nach 18 Minuten wegen einer Zerrung ausgewechselt werden. © Robert Brouczek

Deisenhofen – Ein echter Zuschauermagnet war die Bayernliga-Partie des FC Deisenhofen gegen den TSV Landsberg, zugleich das Duell der Torjäger und Ex-Löwen Nico Karger (FCD) und Sascha Mölders (TSV). „Ich glaube, das waren um die 500 Zuschauer“, freute sich FCD-Coach Andreas Pummer über die stattliche Kulisse. Weniger erfreulich war das Ergebnis: Die Deisenhofner mussten sich mit 0:

2 (0:0) geschlagen geben.

Bei Landsbergs 3:2-Hinspielsieg hatten beide Teams rassigen und spielerisch anspruchsvollen Amateurfußball geboten. Damals war der TSV allerdings auch als Spitzenreiter und der FCD als Vierter ins Spiel gegangen. Diesmal hieß die Paarung Elfter gegen Sechster und entsprechend war das Geschehen auch weniger mitreißend. „In der ersten Halbzeit haben wir auf Augenhöhe gespielt. Aber auf beiden Seiten gab es keine großen Möglichkeiten“, so Pummer. Ein 22-Meter-Schuss knapp über die Latte von Martin Mayer, der normalerweise selten aus der zweiten Reihe abzieht, war noch die gefährlichste Situation. Pummer, der Karger wegen einer Zerrung schon in der 18. Minute auswechseln musste, sah bis zur Pause „einen Abnutzungskampf“ und hoffte auf Besserung, allerdings vergeblich: „In der zweiten Halbzeit wollten wir uns spielerisch steigern, aber den Pässen hat die nötige Genauigkeit gefehlt.“

Auf der anderen Seite wurden die Landsberger etwas zielstrebiger. Spielertrainer Mölders zielte einmal knapp vorbei, traf ein anderes Mal den Pfosten. „Da lag schon was in der Luft“, ahnte Pummer bereits, was kommen würde. Und das 0:1 kam in Form eines Konters, den Bryan Stubhan abschloss (72.). Das 0:2 folgte nur wenige Minuten später: Timo Spennesberger traf von der Mittellinie, als FCD-Torwart Enrico Caruso weit vor seinem Gehäuse stand (76.), was grundsätzlich in Pummer Sinne ist. „Kein Vorwurf an Enrico. Ich will, dass er mitspielt. Deshalb nehme ich das Tor auf meine Kappe“, stellte der Trainer klar.

Mit der Führung im Rücken ließen die Gäste, die weiter auf den Aufstieg hoffen, erst recht nichts mehr anbrennen. Letztlich habe sich Landsberg „aufgrund der enormen individuellen Qualität“ durchgesetzt, so Pummer: „Das Ergebnis ist gerecht.“

FC Deisenhofen – TSV Landsberg 0:2 (0:0)

FC Deisenhofen: Caruso - Gkasimpagiazov, Förtsch (70. Nickl), Vodermeier, Sagner, Mayer, Finster (60. Kopp), Müller-Wiesen (79. Jost), Hahn (60. Schemat), Bachhuber, Karger (18. Kurmehaj) Tore: 0:1 Stubhan (72.), 0:2 Spennesberger (76.)