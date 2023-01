SpVgg Unterhaching: 5000 Euro für Grund- und Mittelschule

Von: Robert Gasser

5000 Euro für die Grund- und Mittelschule am Unterhachinger Sportpark: ( v.l.) Athletik-Experte Silvester Neidhardt, Konrektorin Eva Belm, Susanne Probst, Nicole Hüppauf, Karin Radl, Klaus Maier, Rektorin Christa Grasl mit Schülern und Schülerinnen der Klasse 1a. © SpVgg

„Haching schaut hin“ unterstützt Erstklässler am Sportpark

Unterhaching – Fröhliche Gesichter in der Klasse 1a der Grund- und Mittelschule am Sportpark in Unterhaching. Grund hierfür war die Scheckübergabe durch Karin Radl und Klaus Maier von „Haching schaut hin“, dem Sozialformat der SpVgg Unterhaching. „Es war uns allen im Verein ein wichtiges Anliegen, ein nachhaltiges Schulprojekt für die Vermeidung von Haltungsschäden bereits im Grundschulalter zu unterstützen.“ sagte die stellvertretende Vorsitzende des „Haching schaut hin“, Karin Radl.

Mit den 5000 Euro an den Förderverein wird vor allem die Initiative „Lang genug gesessen“ unterstützt. Konrektorin Eva Belm startete mit diesem Projekt in ihrer ersten Klasse. Hierbei geht es um hochwertige Holzkonstruktionen, die auf den Tischen installiert werden, je nach Körpergröße variabel verstellbar sind und es den Kindern damit ermöglichen, dem Unterricht im Stehen zu folgen. Hauptaugenmerk ist dabei, Haltungsschäden durch das viele Sitzen im Unterricht frühzeitig zu vermeiden und die körperliche Gesundheit präventiv zu schützen. Zudem belegen wissen-schaftliche Testergebnisse, dass Stehen die Konzentration in der Schule fördert und die mentalen Fähigkeiten stärkt. Der Initiator des Projektes und Athletik-Experte Silvester Neidhardt macht sich mit diesem Projekt für die körperliche Entwicklung der Kinder stark und wirbt politisch und gesellschaftlich dafür, die „Sitzpflicht“ in den Schulen zu überdenken.

Schulrektorin Christa Grasl zeigt sich hoch zufrieden, dass diese Stehtische gekauft werden konnten: „Ich hoffe, dass es Positives für Körper und Geist bewirkt. Ein herzliches Dankeschön an den Förderverein und an „Haching schaut hin“ für die großzügige Unterstützung.“ mm