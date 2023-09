55-Meter-Schuss: Markus Hanusch rettet SV Dornach Punkt im Spitzenspiel

Von: Guido Verstegen

Teilen

Dornach – Die Bezirksliga-Fußballer des SV Dornach (Gruppe Ost) geben bei Tabellenführer FC Moosinning den ersten Punkt ab, bleiben aber Zweiter.

Weil die Offensive diesmal nicht die Durchschlagskraft vergangener Spiele hatte, reichte es für Dornach nur zu einem 1:1. Gäste-Trainer Nebojsa Stojmenovic war dennoch sehr zufrieden: „Ein wichtiger Punkt bei der direkten Konkurrenz, wir sind wie erwartet auf einen robusten, laufstarken Gegner mit einem klaren System getroffen.“

In der Anfangsphase ließen die Dornen der Heimelf den Gästen zu viel Raum und hätten bei deren erster Torchance gleich in Rückstand geraten können, doch Fabian Klitzka verzog frei aus 16 Metern (3.). Moosinning blieb zunächst spielbestimmend, Dornach war erst nach der ersten Trinkpause (25.) voll da. Noah Soheili lupfte die Kugel noch an die Latte (31.), doch Markus Hanusch glich dann aus – und wie: Er warf noch einen Blick in Richtung FCM-Gehäuse und beförderte den Ball aus rund 55 Metern über Torwart Aaron Siegl hinweg ins Netz (31.). „So ein Schlitzohr, für mich ist das das Tor des Jahres“, feierte Stojmenovic den zweiten Saisontreffer seines Innenverteidigers.

Stefan Haas hätte fast postwendend um ein Haar mit der Hacke ausgeglichen (34.), doch das 1:1 fiel dann kurz nach der Pause, als Maximilian Lechner im Anschluss an einen Haas-Freistoß zur Stelle war (52.). Die Zeitstrafe für Dornachs Sinisa Antonic (38.) und der Platzverweis wegen angeblicher Notbremse für Moosinnings Liam Fitzpatrick (90.+2) waren harte Entscheidungen von Schiedsrichter Sascha Voglgsang. (guv)

FC Moosinning – SV Dornach 1:1 (0:1) - SV Dornach: Bertic - Napel, Hanusch, Goßner, Buck - Antonic (58. Smajilovic), Rankovic - Aynaci (90.+3 Reiter), Soheili, Partenfelder (81. Wagatha) - Bozoglu. Tore: 0:1 Hanusch (31.), 1:1 Lechner (52.) – Zeitstrafe: Antonic (Dornach/38.) - Rot: Fitzpatrick (Moosinning/90.+2). Schiedsrichter: Sascha Voglgsang (TSV Reichenberg) – Zuschauer: 120