7500 Fans feiern SpVgg Unterhaching - Meisterehrung und Inklusionstag stehen im Fokus

Von: Robert M. Frank

Meisterparty: Matthias Fetsch stemmt die Schale in die Höhe; 7500 Zuschauer feiern mit den Hachingern im Sportpark. Foto: Sven Leifer © Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching feiert ihre Meisterschaft in einem großen Rahmen und verliert dabei mit 2:3 (1:1) gegen den TSV Rain/Lech. Dieses Ergebnis und die erste Niederlage nach zehn Spielen im letzten Heimspiel des bayerischen Regionalligameisters geriet freilich zur Nebensache.

Unterhaching – 7500 Zuschauer im Unterhachinger Sportpark feierten die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sandro Wagner nach dem Abpfiff bei der offiziellen Meisterschaftsehrung. Und bereits vor dem Anpfiff hatten rund um das Stadion viele Aktionen für Fans und Familien im Rahmen des Inklusionstags des Vereines „Haching schaut hin“ für eine großartige Stimmung gesorgt. Eine Ehrenrunde für Kinder mit und ohne Behinderung auf dem Spielfeld in der Halbzeitpause gehörte zu den emotionalen Höhepunkten des Festtags.

Ebenso die Verabschiedung des nach Saisonende scheidenden Wagners, der bei seinem letzten Heimspiel vor der Relegationsrunde sowohl mit Sprechchören der Fans als auch offiziell von SpVgg-Präsident Manfred Schwabl verabschiedet wurde. „Danke für Deinen Einsatz. No Sandro, no party“ prangte auf einem Banner im Hachinger Fanblock. Auf dem Spielfeld trugen die Hachinger früh im Spiel auch zur Partystimmung bei. Nach einem Zuspiel von Daniel Hausmann traf Florian Schmid wenige Sekunden nach dem Anpfiff per Flachschuss vom Elfmeterpunkt zum 1:0 (1.).

Abschiedsworte: Coach Sandro Wagner (mit Präsident Manfred Schwabl, links, und Vizepräsident Peter Wagstyl) spricht zu den Fans. © Robert Brouczek

Nicht ganz so gut das Visier eingestellt hatten hingegen Benedikt Bauer bei seinem Schuss von der Strafraumkante (10.) und Maximilian Welzmüller bei einem Distanzschuss aus 25 Metern (17.). Hausmann scheiterte zudem am stark aufgelegten Rainer Schlussmann Fabian Eutinger (19.). Haching bestimmte zwar das Geschehen, zeigte sich im Angriff in den entscheidenden Momenten aber zu überhastet, insbesondere beim Torabschluss. So verpufften Chancen von Ben Westermeier (22.) und auch Sandro Porta (30.), die beide im parierenden Eutinger ihren Meister fanden.

Blitzstart: Fabian Schmid bringt die SpVgg Unterhaching in der ersten Minute in Führung. © Robert Brouczek

Auf der Gegenseite leistete sich die SpVgg kurz vor dem Pausenpfiff bei einem langen Einwurf der Gäste einen Aussetzer, den Angelo Mayer prompt mit dem 1:1 bestrafte (45.+1). In der zweiten Hälfte wurde der Spielverlauf dann auf den Kopf gestellt. Torwart Fabian Scherger, der wie in der Vorwoche gegen Aschaffenburg Stammtorhüter René Vollath zwischen den Pfosten vertreten durfte, passte mit dem Fuß unbedrängt in den Lauf des Rainer Stürmers Jonas Greppmeier, der den Ball ins leere Tor einschob (50.).

Dass die Hachinger sich mit ihrem zweiten Anzug dann als zu grün hinter den Ohren erwiesen, offenbarte dann kurz darauf erneut Greppmeier mit dem 3:1 für die Gäste (61.). Dieser dritte Gegentreffer war dann ein kleiner Weckruf für die Heimelf, die nun wieder drückender wurde. Boipelo Mashigo gelang zunächst noch der 2:3-Anschlusstreffer mit einem Flachschuss aus zwölf Metern (65.). Timon Obermeier mit einem Drehschuss aus kurzer Distanz ließ dann eine gute Gelegenheit auf einen Ausgleich liegen (78., 87.), ebenso Hausmann (85.). „Wir haben es leider selbst mit individuellen Fehlern verspielt und waren vorne auch nicht effizient genug“, sagte der Ödenpullacher Torschütze Schmid. (Klaus Kirschner/Robert M. Frank)

SpVgg Unterhaching - TSV Rain/Lech 2:3 (1:1)

SpVgg Unterhaching: Scherger (78. Heilmair) - Bauer, Zimmermann (71. Grob), Obermeier, Lamby - Mashigo, Westermeier (74. Waidner), M. Welzmüller, Porta - Hausmann, Schmid

Tore: 1:0 Schmid (1.), 1:1 Mayer (45.+1), 1:2, 1:3 Greppmeir (50., 61.), 2:3 Mashigo (65.) Schiedsrichter: Andreas Hummel (Betzigau) – Zuschauer: 7500