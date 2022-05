8000 Fans pilgern in den Sportpark

SpVgg Unterhaching pflegt sein Image als Verein für die Region und schlägt den TSV Rain 2:0.

Unterhaching – Die älteren Fans der SpVgg Unterhaching fühlten sich an die „goldenen Zeiten“ erinnert, denn am Samstag pilgerten rund 8000 Leute in den Sportpark. Präsident Manfred Schwabl hatte das Motto vorgegeben: „Wir werden in Zukunft die Familien und die Kinder noch mehr in den Mittelpunkt stellen“. So gab es beim letzten Regionalliga-Heimspiel der Hachinger gegen den TSV Rain/Lech (bei freien Eintritt) nicht nur gute sportliche Kost geboten, sondern das Rahmenprogramm begeisterte Jung und Alt. Im Funpark erfreuten sich besonders die Familien an vielen Attraktionen und natürlich kulinarischen Schmankerln.

Vor der Partie gegen den Gast aus Schwaben galt es aber auch ein Abschiednehmen von drei Akteuren: Felix Göttlicher wechselt zum Zweitliga-Absteiger Aue, wohin der Weg von Jan Turtschan und Kevin Darmstädter führt, ist noch offen.

Beim Saisonfinale vertraute Trainer Sandro Wagner wieder der Mischung aus drei Routiniers und vielen Eigengewächsen. Der Start für den Ex-Drittligisten gegen den TSV Rain/Lech, der sich mit einer positiven Serie den Klassenerhalt gesichert hatte, verlief etwas holprig. So stürmten die Gäste auch munter nach vorne, ohne allerdings eine große Gefahr auszustrahlen. Erst in der 34. Minute löste sich die anfängliche Hachinger Verkrampfung, da erzielte der erneut starke agierende Manuel Stiefler die Führung. Der 33-Jährige hat sich neben David Pisot zu den Stabilisatoren für die ganz jungen Nebenleuten entwickelt.

Nach dem Seitenwechsel rauften sich der Trainer und die Zuschauer die Haare, denn die Hachinger vergeigten Torchancen am Fließband, scheiterten immer wieder am ausgezeichnete Gäste-Torwart Johann Hipper. Nicht umsonst hatte der Trainer seit Wochen moniert: „Das zieht sich wie ein roter Faden durch die letzten Spiele, wir müssen vor dem gegnerische Tor einfach konsequenter werden.“ So dauerte es bis zur 90. Minute, um alle Zweifel über einen verdienten Heimsieg zu zerstreuen: Da staubte Patrick Hobsch zum 2:0-Endstand ab. Für den 27-jährigem war es bereits der 28. Treffer. Er ist damit auf dem besten Weg, sich den Titel des Regionalliga-Torschützenkönigs zu sichern.

Anschließend feierten die Fans und die Mannschaft gemeinsam den vierten Tabellenplatz, nach einer durchwachsenen Saison, mit einer schwachen Vorrunde und einer sehr starken Rückrunde. Für den Präsidenten zählte dann nicht nur die Platzierung in der Tabelle, sondern ein besonderes Kriterium: „Viele Spieler aus unserem Nachwuchs-Leistungszentrum haben die Sprung in den Kader der ersten Mannschaft geschafft, diesen Weg wollen wir weitergehen“. Für Trainer Wagner steht ebenfalls fest, dass der eingeschlagene Weg konsequent durchgezogen wird: „Unser Entwicklungsprozess ist immer besser aufgegangen, daran wollen wir in der neuen Saison anknüpfen“.

SpVgg Unterhaching – TSV Rain/Lech 2:0 (1:0)

SpVgg Unterhaching: Scherger - Bauer (56. Turtschan), Pisot, Obermeier, Lamby - Mashigo (46. Skarlatidis), Stiefler, Westermeier (67. Hausmann), Ehlich (67. Porta) - Schmid (67. Zimmermann), Hobsch Tore: 1:0 Stiefler (35.), 2:0 Hobsch (90.) Schiedsrichter: Steffen Ehwald (Geldersheim) Gelbe Karten: Stiefler / Mayer, S. Müller

