A-Klasse 6: Weigl beendet 169-tägige Wartezeit – Brucker Proteste verpuffen

Hart bedrängt: Der Moosacher Yusif Kamara wird von den Zornedingern Alexander Meier (l.) und Paul Freihaut gestoppt. © stefan rossmann

„Freitagabend und Flutlichtspiel waren dieses Mal nicht die richtige Brucker Kombi“, befand Kilian Emmerig.

TSV Haar – SV Bruck 1:0

Der SVB-Kicker und Teamsprecher machte grundsätzlich das große Spielfeld in Haar in Kombination mit einigen Brucker Absenzen dafür verantwortlich, dass die Ballbesitzphasen der Gäste meist nur von kurzer Dauer waren. „Es fehlte die nötige Ruhe sowie dem einen oder anderen auch das Selbstvertrauen, um die Bälle besser festzumachen und in den eigenen Reihen zu halten“, analysierte Emmerig eine, „im Gesamtbild verdiente“, 0:1-Auswärtsniederlage.

Ärgerlich aus Gästesicht sowie spielentscheidend war, dass das Tor des Tages aus ihrer Sicht irregulär erzielt wurde (35.): So flog der Ball nach einem Haarer Eckstoß „erst mal deutlich durchs Toraus, bevor er wieder den Weg ins Feld zurück fand“, so Emmerig. Nachdem Reinhold Pommerenke die vermeintlich irreguläre Hereingabe im SVB-Tor versenkt und auch auf Nachfrage des Unparteiischen keine Unregelmäßigkeit seines Treffers erkannt haben wollte, verpufften auch die lautstarken Proteste der Gäste. Im weiteren Spielverlauf bewahrte das Aluminium den SVB mehrmals vor weiteren Gegentreffern. Auf der Gegenseite vergab man die vereinzelten Möglichkeiten auf den Ausgleich und musste sich so dem Aufstiegsaspiranten geschlagen geben. bj/ez

SVB: Heiler, Hilger, Vollmayer, Schmid, Schwarzbauer, M.Golla, Weigl, Emmerig, Ritterswürden, Beck, Kammerloher; V.Golla, Körner, Wahler.

VfB Forstinning III – SV Dornach II 3:3

Den ersten Saisonpunkt ergatterte der VfB Forstinning III mit dem 3:3 gegen den SV Dornach II. Doch zwei weiteren Zählern trauerte Forstinnings Co-Trainer Marco Götz aufgrund eines vergebenen Elfmeters von Simon Stockfleth in der 89. Minute nach. „Aber das passiert, kein Vorwurf.“ Zuvor war sein Team nämlich nach einem 0:2 und 1:3-Rückstand zurück gekommen und hatte sich das 3:3 erkämpft.

„Moral und Einsatz haben gepasst.“ Die Forstinninger Treffer erzielten Korbinian Scheck (31.), Stockfleth (45.) sowie Michele Aloi (88.). Für Dornachs Zweite trafen Philipp Orth (14.), Jan Bartosch (22.) und Erik Strupat-Predeek (37.). arl

VfB Forstinning III: Parteli, Zier, Mielcarek, Huber, Schieber, Hitzlsperger, Brummer, Aloi, Stockfleth, Riepl, Scheck, Baier, Seyfried, Eberspächer, Eilers.

TSV Zorneding II – TSV Moosach 7:1

Es war ein Erfolg mit Ansage. Im Derby gegen Moosach ließen die Zornedinger ihrem Gegner nicht den Hauch einer Chance und gewannen souverän mit 7:1 (2:0). Im Vorfeld hatte Trainer Rudolf Riedl bereits selbstbewusst einen Heimerfolg angekündigt. Nach der Partie war der Fußballlehrer trotzdem nicht ganz glücklich: „Ich bin nicht so zufrieden. Unsere Einstellung ließ heute zu wünschen übrig und wir haben den Ball zu wenig laufen lassen.“

Dennoch waren die Platzherren gegen harmlose Moosacher einen Schritt schneller. Nikolai Kasper (16.) und Pascal Dornstädter (23.) sorgten im ersten Abschnitt für die Zornedinger Treffer. Christoph Hartinger (47.) erhöhte auf 3:0. Wiederum Kasper (54.) ließ Moosachs Torhüter von der Strafraumlinie aus keine Abwehrmöglichkeit. Ein Ballverlust im Aufbau führte zum einzigen Gästetreffer durch Kristijan Santic (63.). Zorneding II ließ sich jedoch nicht beeindrucken. Routinier Christian Frühling (65.), Felix Ziepl (79.) und erneut Dornstädter (90.) sorgten für drei weitere Tore.

„In unserer Mannschaft steckt wahnsinnig viel Potenzial. Das Zornedinger Lichtlein brennt zunehmend heller auf der Landkarte im Landkreis“, sieht Riedl die Fußballabteilung des TSV auf einem guten Weg. Durch den Sieg springt die Riedl-Elf auf Tabellenrang zwei. fhg

Zorneding: Albrecht, Eberhardt, Rimböck, Meier, C. Holzmann, Freihaut, Kasper, Ziepl, Dornstädter, Hahn, Hartinger - Englmann, T. Holzmann, Frühling.

Moosach: Vukovic, Traore, Möltner, Holzwart, Trogrlic, Stürzer, Wagner, Santic, Kamara, Nedeljko, Bataller.

TSV Grafing II – TSV Ebersberg II 0:1

Nach 169 Tagen Wartezeit hat die Reservemannschaft des TSV Ebersberg endlich wieder einen Pflichtspielsieg feiern können. Das Team von Manuel Markio setzte sich mit 1:0 (0:0) im Derby beim TSV Grafing II durch. „Es hat sich extrem gut angefühlt und ist enorm wichtig für unsere Moral“, zeigte sich der Trainer erleichtert. Der bis dato letzte Erfolg ereignete sich im April diesen Jahres.

Die Eber, damals noch Kreisklassist, konnten sich mit 4:3 gegen Kreisstadt-Rivale FC Ebersberg durchsetzen. Als Siegtorschütze durfte sich damals Max Weigl feiern lassen. Und auch in Grafing hatte er nun sein Füßchen im Spiel. Weigl (70.) traf mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern ins lange Eck. Für Ebersberg schloss sich so der Kreis nach fast einem halben Jahr Wartezeit. Weigl und Co. hätten nichts dagegen, wenn ihre Geduld künftig nicht so extrem auf die Probe gestellt werden würde. fhg

Grafing II: Uehlein, Bauer, Seifert, Hertlein, Lazarus, Djumsiti, Pannemann, Dizdarevic, Maisch, Urban, Dichtl - Geissler, Kinzl.

Ebersberg II: Schmidmaier, Häußler, Stärk, Winkler, Hartl, Gröninger, Niedermaier, Häusgen, Weigl, Oeckl, Skowronek - Fischer, Müller, Erhard, Gockner, Schlesinger.