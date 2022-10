A-Klasse 6 kompakt: Eber feiern Kantersieg, VfB schafft Trendwende, Bruck verliert in Hohenbrunn

Der TSV Haar von Trainer David Deschamps traf in Grafing doppelt, konnte aber nur ein Punkt entführen. © Gerald Förtsch

In der A-Klasse 6 München hat der TSV Moosach eine herbe Klatsche einstecken müssen. Die Reserve des TSV Ebersberg feiert einen Kantersieg. Auch Hohenbrunn gewinnt.

SC Grüne Heide II –TSV Ebersberg II 0:5

Die Reserve des TSV Ebersberg hat sich in der A-Klasse 6 in bester Torlaune präsentiert. Manuel Markio und sein Team siegten bei Grüne Heide II mit 5:0 (2:0). „Der Sieg war in der Höhe absolut verdient“, resümierte Markio. Für die Ebersberger trafen Stefan Giglinger (24.), Michael Winkler (44., FE), Alexander Niedermaier (69.), Michael Winkler (75.) und Philipp Schmidt (90.).

Mit zehn Punkten aus den vergangenen vier Partien zeigt die Formkurve der Kreisstädter inzwischen in die gewünschte Richtung. „Bei uns wächst langsam eine Mannschaft zusammen“, sendet Markio eine Warnung an die Liga-Konkurrenz. (fhg)

Ebersberg II: Schmidmaier, Giglinger, Häusgen, Stärk, Oeckl, Winkler, Chrico, Fischer, Niedermaier, Weigl, Skowronek - Pausch, Gockner, Schmidt, Schlesinger.

SV Dornach II – TSV Moosach 6:0

Der TSV Moosach ist derweil heftig unter die Räder gekommen. Die Mannschaft von Nedo Tomic unterlag beim SV Dornach II mit 0:6 (0:4). „Es war ein Rückschritt und leider ein ziemlicher Dämpfer“, sagte ein konsternierter Jürgen Werner. Moosachs Abteilungsleiter hatte nach zuletzt zwei Ligasiegen auf eine Fortsetzung der Serie gehofft, wurde jedoch bitter enttäuscht.

„Mangelndes Zweikampfverhalten und individuelle Fehler“ mündeten in einem halben Dutzend Gegentreffer. „Wir hatten eigentlich eine gute Trainingswoche hinter uns. Möglicherweise ist der Druck auf die Spieler zu groß geworden. Von unserer Seite gibt es allerdings eigentlich keinen Druck. Sie sollen Spaß am Fußball haben“, so Werner weiter. In Moosach hofft man, dass die Freude am Spiel möglichst schnell zurückkehrt. Der TSV bleibt Vorletzter der Tabelle. (fhg)

Moosach: Vukovic, Saban, Stürzer, Pisonic, Alba Bataller, Holzwart, Sengün, Zirdum, Mäusl, Weidmann, Santic - Hauser, Trogrlic, Traore, Wagner.

VfB Forstinning III – TSV Waldtrudering II 3:2

War das die Trendwende für die Dritte des VfB Forstinning? Nach der bislang alles andere als zufriedenstellenden Saison glückte der Mansnbarth-Truppe am neunten Spieltag endlich der erste Saisonsieg. Mit dem Sieg gegen Waldtrudering knipste der VfB III zumindest das Licht im Abstiegskeller auf Minimallux an.

Die Torschützen lauteten Jakob Kistler (17.) und Benedikt Schieber mit einem Doppelpack (21. + 30.). Nach den beiden Treffern von Stephan Doerner (45. + 71.) musste Forstinnings Dritte noch zittern, brachte die drei Zähler aber über die Linie. (arl)

VfB Forstinning III: Parteli, Zier, Huber, Stimmer, Forsch, Baier, Schieber, Kistler J., Heindl, Stockfleth, Eisenreich, Engelhardt, Hitzlsperger, Orend, Eberspächer.

TSV Hohenbrunn – SV Bruck 2:1

Ein „Spiel auf Augenhöhe“ sah Brucks Pressesprecher Kilian Emmerig bei der 1:2-Niederlage beim Spitzenreiter Hohenbrunn. Und trotz der Niederlage sei Bruck mit der Leistung sehr zufrieden, auch Spielertrainer Thomas Schwarzbauer lobte Auftritt und Kampfgeist.

Nach einem unnötigen Elfmeter führte die Heimelf durch Cornelius Wunder (29.), Felix Kratzer besorgte das 2:0 (50.). Bruck überwand den Durchhänger, doch mehr als das 1:2 von Maximilian Beck (66.) war nicht mehr drin. „Schade. Es wäre was drin gewesen“, ärgerte sich Emmerig über die versäumten Punkte. (arl)

SV Bruck: Heiler, Weigl, Hilger, Vollmayer, Emmerig, Schwarzbauer, Hagenraiher, Thymnioulas, Widmann, Beck, Bellos, Kammerloher, Golla.

TSV Grafing II – TSV Haar 2:2

Nach dem Kantersieg über Waldtruderings Reserve erreichte die Grafinger Zweitvertretung immerhin ein 2:2-Remis gegen den TSV Haar. Dies stufte Jürgen Daser, Technischer Leiter bei den Bärenstädtern, als „leistungsgerecht“ ein. „Auch wenn uns der Ausgleich erst kurz vor dem Ende gelang. Das Spiel war auf Augenhöhe, Haar hatte vielleicht leichte Feldvorteile.“

Für die Gäste traf Reinhold Pommerenke zweimal (30. + 69.), den jeweiligen Ausgleich besorgten Bastian Seifert (45.) und Felix Kippes (89.). (arl)

TSV Grafing II: Ühlein, Seifert, Oswald L., Hertlein, Hilger, Lazarus, Djumsiti, Dizdarevic, Major, Brauckmann, Kinzl, Bauer, Richter und Kippes.