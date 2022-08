FC Eitting II gegen FC Neufahrn: Deutliche Heimpleite für Eitting-Reserve

A-Klasse Donau/Isar: Neuching gibt sich keine Blöße

Von: Andreas Priglmeir

Auf dem Weg zum Kletthamer 1:0: Alige Jawneh war von Fabian Herrmann nicht zu halten. © Christian Riedel

Am ersten Spieltag der A-Klasse Donau Isar 7 gibt sich die SpVgg Neueching keine Blöße. Langengeisling schießt die Drittvertretung von Finsing ab.

SV Hörlkofen gegen SpVgg Neuching: „Nicht den besten Tag erwischt“

Der HSV arbeitete gegen den Ligafavoriten bis zur Pause an einer Überraschung und lag durch einen Treffer von Stefan Dünhuber (32.) in Führung. Neuching hatte „nicht den besten Tag erwischt“, sagte HSV-Coach Christoph Böning. Sein Team steigerte sich und spielte starke Konter. Erst ein fragwürdiger Handelfmeter und eine berechtigte Rote Karte für Franko Casco beeinträchtigten die Leistung der Gastgeber. Zoran Pejic traf zum Ausgleich, und Johannes Graf nutzte das Neuchinger Überzahlspiel zum 2:1. Lukas Sickan schnupperte am Ausgleich, setzte den Ball aber knapp am Pfosten vorbei ins Toraus. Deniz Coskun traf in der Nachspielzeit mit berechtigten Foulelfmeter zum Endstand.

SpVgg Eichenkofen gegen SV Walpertskirchen II: Klare Sache in Eichenkofen

Die Gastgeber hatten wenig Probleme. Ihrem Führungstreffer ging eine starke Kombination über die rechte Seite voraus. Matthias Kurz spielte Doppelpass mit Andreas Faltermaier, der legte ab auf Rechtsverteidiger Jonas Ippisch, der zum 1:0 vollendete. Beim zweiten Treffer kurz vor der Pause waren sich SVW-Keeper Florian Lurz und ein Innenverteidiger nicht einig. Kurz spritzte dazwischen und schob aus spitzem Winkel ein. Der WSV kämpfte vorbildlich, doch einige Angriffe endeten mit dem Abseitspfiff. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein ähnliches Bild. Den Endstand besorgte Marco Steinberg per Flachschuss.

FC Schwaig II gegen FC Moosinning III: Verdienter Sieg für Landesliga-Reserve

Einen am Ende hochverdienten Sieg fuhren die Gastgeber gegen FC Moosinning 3 ein, wie FCS-Sprecher Rainer Hellinger erklärte. Die Führung gelang Luis Ropero nach einem weiten Ball von Bastian Brummer, den er volley in den Torwinkel drosch. Auch der zweite Schwaiger Treffer war sehenswert. Carlos da Silva legte quer auf Brummer, der uneigennützig auf Max Modlmayr weiterleitete, der nur noch einzuschieben brauchte. Tim Oswald verkürzte für Moosinning noch auf 1:2.

SG Buch/Forstern gegen Rot-Weiß Klettham II: Förg erstickt Forsterns Hoffnungen

Mit zwei Treffern (3./22.) besorgte Alige Jawneh die Kletthamer Pausenführung. Der Anschlusstreffer von Lukas Bauer nach einer Stunde ließ bei den Gastgebern noch einmal Hoffnung aufflammen, doch Florian Förg erstickte diese mit dem Kletthamer 3:1.





FC Eitting II gegen FC Neufahrn: Deutliche Heimpleite für Eitting-Reserve

Eine deutliche Heimpleite musste Eitting hinnehmen. Bereits nach einer Viertelstunde führte Neufahrn dank eines Doppelpacks von Tufan Cicek 2:0. Manuel Obermaier nutzte einen langen Ball für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Eitting leistete sich jedoch zu viele individuelle Fehler in der Defensive, die noch vor der Pause zu Ciceks drittem Tor und dem 4:1 durch Kevin Ogbebor per Elfmeter führten. In der zweiten Hälfte erhöhte Ogbebor früh auf 5:1, ehe Michael Joba mit einem weiteren Strafstoß den Endstand herstellte.



FC Finsing III gegen FC Langengeisling II: Klare Nummer in Finsing

Die Finsinger finden nicht in die Saison. Gegen Geisling hielten sie die erste Hälfte noch gut mit, lagen nach einem verwandelten Foulelfmeter durch Christopher Scherm dennoch zur Pause hinten. Nach dem Wechsel brach die FCF-Defensive auseinander. Rene Mecking setzte sich in der 55. Minute über außen durch und schloss zum 2:0 ab. Zehn Minuten später erhöhte Andreas Herrndier nach einer Ecke per Kopf auf 3:0. Thomas Ludwigs Schuss von der Strafraumkante wurde zum 4:0 in die lange Ecke abgefälscht, ehe Marc Ringler den Deckel drauf machte (85.). wp/api