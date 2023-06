Abenteuer Bayernliga beginnt für Kirchheimer SC ohne drei Aufstiegshelden

Von: Nico Bauer

Die große Party ist beendet, und nun plant der Kirchheimer SC seine Zukunft in der Fußball-Bayernliga Süd. Dieses neue Abenteuer wird ohne den einen oder anderen Aufstiegshelden beginnen.

Kirchheim – Maximilian Baitz war eine der besonderen Personen bei dem 4:0-Sieg im Meisterschaftsfinale gegen Holzkirchen, weil er mit seinen beiden Tore den Deckel auf den Aufstieg machte. Er verabschiedete sich mit einem Sabbatical auf unbestimmte Zeit, mindestens jedoch bis Oktober. Für Trainer Steven Toy ist das verständlich, weil der Mittelfeldspieler demnächst heiratet und auch noch ein Haus baut. „Maxi ist für uns ein super wichtiger Spieler“, sagt Toy, „aber er ist eben keine 25 mehr.“ Er habe Verständnis für die verschobenen Prioritäten des 33-Jährigen.

Mit Samuel Kaltenhauser (26) und Marinus Bachleitner (22) verliert der Kirchheimer SC zwei Innenverteidiger. Kaltenhauser kommt dieses Jahr gerade einmal auf vier Einsätze und kämpft seit eineinhalb Jahren mit Verletzungen. Diesen Kampf hat er nun für sich beendet. Bei Marinus Bachleitner sind berufliche Gründe ausschlaggebend für die Fußballpause. Diese beiden Personalien haben für die Kirchheimer dann auch die logische Folge, dass man sich auf dem Spielermarkt besonders bei Innenverteidigern oder auf der Sechs umschaut.

Einen ersten Innenverteidiger hat der Kirchheimer SC schon verpflichtet, mit dem 22 Jahre jungen Ruben Milla Nava, der mit 1,92 Metern Körpergröße eine echte Abwehrkante ist. Er kommt vom Landesligisten SC Olching, bei dem er in den vergangenen beiden Spielzeiten eine feste Größe war. In der Abbruchsaison 2019/21 nahm er einen Anlauf beim VfR Garching, kam aber zu keinem Einsatz. Nun möchte der Deutsch-Spanier wieder einen Schritt nach vorne machen, mit der Premiere in der Bayernliga.

Einen schwedischen Tausch gibt es mit Mittelfeldspieler Niklas Karlin und Rückkehrer Peter Schmöller. Karlin hatte bis zur Winterpause 15 Einsätze, ging dann ins Ausland und wird nun ein Jahr in Schweden leben. Der Pass bleibt in Kirchheim, aber der Verein sieht ihn als Abgang. Im Gegenzug kehrt Angreifer Peter Schmöller vom Auslandssemester in Schweden zurück in die Heimat. Der Bayernliga-Aufsteiger freut sich, diesen klassischen Stoßstürmer wieder in an Bord zu haben.

„Offensiv sind wir eigentlich ganz gut besetzt“, sagt Steven Toy. Er und sein Club bleiben sich treu planen auch für die Bayernliga mit drei bis vier Zugängen. Auch mit der höheren Spielklasse wird der beschauliche Verein keine verrückten Dinge auf dem Transfermarkt unternehmen. (nb)