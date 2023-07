Abgang Nr. 14 - Sandro Sengersdorf verlässt SV Heimstetten

Von: Patrik Stäbler

Sandro Sengersdorf verlässt den SV Heimstetten. © IMAGO/Fotostand / Jovic

Der Exodus beim SV Heimstetten dauert an. Wie der Verein auf seiner Facebookseite mitteilt, wird auch Sandro Sengersdorf künftig nicht mehr das Trikot des Regionalliga-Absteigers tragen.

Heimstetten - Der 24-Jährige wechselt zum FSV Zwickau, wo er bei einem Vorbereitungscamp überzeugt und nun einen Zweijahresvertrag unterschrieben habe, heißt es auf der Webseite des Nordost-Regionalligisten. Der Außenverteidiger ist bereits der 14. Abgang des SVH in der Sommerpause – darunter etliche Leistungsträger wie Jasper Maljojoki, Mohamad Awata und Sam Zander. Auch Sandro Sengersdorf zählte in Heimstetten zu den Stammkräften: Der Abwehrmann, der 2018 aus der Jugend des FC Ismaning gekommen war, stand in den vergangenen zwei Regionalligasaisons in 34 und 30 Spielen auf dem Rasen. Unterdessen meldet der SVH noch einen weiteren Neuzugang. So hat sich der Bayernligist die Dienste von Nico Nollenberger gesichert. Der 19-jährige Angreifer spielte zuletzt bei der SpVgg Unterhaching in der U17- und U19-Bundesliga. (ps)