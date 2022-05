Abschiedsstimmung an der Keltenstraße

Von: Umberto Savignano

Teilen

Grünwald – Für den TSV Grünwald geht es im Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den SV Bruckmühl zwar nur mehr um etwas Tabellenkosmetik, doch von mangelndem Ehrgeiz ist bei Florian de Prato nichts zu spüren. „Ein Sieg schmeckt immer. Die 50 Punkte können wir zwar nicht mehr erreichen, aber wir wollen ihnen so nahe wie möglich kommen“, sagt der Trainer der Grün-Weißen, der auch handfeste Gründe hat, warum er einen gelungenen Auftritt fordert.

Zum einen wolle man „für einen fairen Wettbewerb sorgen“, weil Bruckmühl zwar fast, aber eben noch nicht ganz gerettet ist. Vor allem aber geht es darum, die langgedienten Abgänger, wie Kapitän Tobias Schöglmann, Thomas Meyer oder Martin Mair, mit einem Erfolg zu verabschieden: „Wir wollen den alten, verdienten Spielern einen schönen Abschluss bieten. Zum einen haben sie es selbst in der Hand, zum anderen sind auch die anderen, die zum Einsatz kommen, ihnen schuldig, ein gutes Spiel zu machen. Denn die älteren Jungs haben mit dem Aufstieg in die Landesliga viel Vorarbeit geleistet.“

Dabei gesteht de Prato, dass er, was die Aufstellung betrifft, durchaus in einem Zwiespalt ist: „Für mich als Trainer ist es schwer, weil ich auch den anderen Jungs, die immer engagiert im Training sind, als Dank einen Einsatz wünschen würde. Aber die, die gehen, sind eben keine Spieler, die ein Jahr da waren, sondern sie haben über einen langen Zeitraum das Gerüst der Mannschaft gebildet. Deshalb wäre es nicht in Ordnung, wenn ich sie auf der Bank lassen würde.“

De Prato, dessen angeschlagener, ebenfalls scheidender Bruder Thomas fraglich ist, dem Marco Bornhauser nach abgesessener Sperre aber wieder zur Verfügung steht, wird also eine routinierte Mannschaft gegen einen Neuling aufstellen, der ihm Respekt abnötigt: „Die Bruckmühler sind eine kompakte Truppe, ein eingeschworener Haufen. Es ist beachtlich, dass sie als Aufsteiger alle Trümpfe in der eigenen Hand haben.“ um

TSV Grünwald: Bayerschmidt - Bornhauser, M. Koch, Mair, Schöglmann, F. Traub, Sammer, Arkadas, Meyer, Tschaidse, Stapf