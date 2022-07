SpVgg Unterhaching: Trotz Niederlage gegen Kaiserslautern - Wagner-Elf überzeugt gegen Zweitligist

Schwere Beine: Haching (Boipelo Mashigo; blau) beim Testspiel gegen Kaiserslautern in Schlanders. Foto: SpVgg Unterhaching © SpVgg Unterhaching

Nach einer intensiven und anstrengenden Vorbereitung hat die SpVgg Unterhaching das Abschlussspiel des Trainingslagers gegen Kaiserslautern knapp mit 0:3 verloren.

Unterhaching – Zum Abschluss des Trainingslagers in Schlanders (Südtirol) haben die Regionalliga-Fußballer der SpVgg Unterhaching ein Testspiel gegen den Zweitligaaufsteiger 1. FC Kaiserslautern 0:3 (0:1) verloren. Vor rund 400 Zuschauern lieferten die Hachinger trotz einer intensiven Vorbereitung und vielen Einheiten eine gute Partie. Sie ließen nur wenige Chancen in der Anfangsphase zu und setzten nach vorne das ein oder andere Ausrufezeichen.

Die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner, einst selbst ein Roter Teufel ebenso wie Simon Skarlatidis, hatte bereits vor einem Jahr gegen Kaiserslautern getestet. Die Partie in Mals endete damals 1:1.

Diesmal reichte es für die Hachinger nicht zu einem Treffer. Nach 13 Minuten erzielte Lautern das 1:0. Von einem Hachinger Fehler profitierte Ben Zolinski. Anschließend fand Unterhaching besser ins Spiel, konnte einzelne Chancen aber nicht in Tore umwandeln.

In der zweiten Halbzeit wechselte Haching die komplette Mannschaft und setzte einige junge Spieler ein. Diese machten ihre Sache gegen eine auf sieben Positionen umgebaute Lauterer Mannschaft sehr gut und spielte einige Tormöglichkeiten heraus. Lediglich im Abschluss überzeugten die Talente nicht und so setzte sich der Zweitligist abermals durch. Lex Lobinger und Mike Wunderlich erhöhten auf 3:0. Trotz vieler Trainingseinheiten und schweren Beinen hielten die jungen Spieler auf Hachinger Seite in der zweiten Halbzeit weiter dagegen und so endete die Partie 3:0 für Kaiserslautern. (mm)