Absteiger TSV Brunnthal beißt

Brunnthal – Der TSV Brunnthal ist zwar schon offiziell abgestiegen aus der Fußball-Landesliga, aber Geschenke bekommt niemand. Beim 2:2 (1:2) gegen den Vierten Eintracht Karlsfeld hat man einem der heißesten Aufstiegskandidaten richtig weh getan. Die Brunnthaler verabschieden sich sportlich fair und wollen in den letzten Runden der zweiten Landesliga-Saison noch einmal alles mitnehmen. Zuletzt beim 2:3 in Landshut wurde man mit einem späten Tor unglücklich besiegt, aber diesmal reichte es. Das war auch völlig verdient, denn man war auf Augenhöhe und brachte das eigene Spiel gut durch. Brunnthal stand hinten gut und suchte den schnellen Konter. Dabei war Fabian Porr zweimal auf dem direkten Weg zum Tor. Einmal legte er sich den Ball zu weit vor und beim zweiten Mal gelang das 1:0 (23.). Bitter war nur, dass man kurz vor der Halbzeit gut 60 Sekunden lang den Faden verlor und sich gleich zwei Tore fing. Die Treffer kamen mit langen Bällen gegen nicht gut stehende Brunnthaler viel zu leicht zu Stande. Karlsfeld war wieder auf Kurs und man brauchte die drei Punkte auch, um die drei Mannschaften an der Tabellenspitze unter Druck setzen zu können. Das hatte sich nach der Pause auch schnell wieder erledigt. Da Luis Fischer derzeit bei Freistößen kein Fortune hat, sollte sich Fabian Porr einmal versuchen. Und der zauberte ein unhaltbares Geschoss ins Tor.

Dieses 2:2 brachten die Grün-Weißen ins Ziel, weil man diesmal auch das Glück des Tüchtigen hatte. Einmal trafen die Karlsfelder die Unterkante der Latte und einmal rettete Marc Nagel auf der Linie ähnlich spektakulär wie Bayerns De Ligt gegen Paris. In einer offenen Partie hatten auch die Gastgeber ihre Optionen, trafen aber im Spiel nach vorne nicht die besten Entscheidungen. Über die 90 Minuten gesehen ging das Remis in Ordnung. nb

TSV Brunnthal –TSV Eintracht Karlsfeld 2:2 (1:2).

TSV: Geisbauer - Böhme, Richter, Nagel - Rebenschütz, Fischer, Schertl (46. Seubert), Greiner, Wullrich - Strobl, Porr Tore: 1:0 Porr (23.), 1:1 Celik (43.), 1:2 Bengura (44.), 2:2 Porr (47.); Gelbrot: Jelic (90., wiederholtes Foulspiel). Schiedsrichter: Patrick Krettek (Ried/Neuburg). Zuschauer: 120.