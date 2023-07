Absteiger TSV Brunnthal startet mit 1:2-Heimniederlage

Von: Nico Bauer

Holpriger Start: Trainer Janosch Landsberger bei seinem Punktspieldebüt mit dem TSV Brunnthal. © Sven Leifer

BEZIRKSLIGA SÜD Die Mannschaft von Trainer Janosch Landsberger fehlt Pasing das nötige Qäntchen Glück

Brunnthal – Es war ein holpriger und reichlich unglücklicher Start bei der Rückkehr in die Bezirksliga für den TSV Brunnthal. Man machte vor gut 200 Zuschauern ein sehr ordentliches Spiel, verlor aber reichlich unglücklich mit 1:2 (1:2) gegen die DJK Pasing.

Vor allem in der Anfangsphase machte der Landesligaabsteiger viel Spaß und zeigte den neuen Matchplan, aktiv zu kicken und offensiv Akzente zu setzen. In der 6. Minute führte sich der neue Stürmer Marius Keller gleich mit dem Einstandstor ein und das war richtig schön herausgespielt. Mit etwas mehr Konsequenz und etwas Glück wäre in der Phase vielleicht noch ein schnelles 2:0 möglich gewesen. Dann kamen aber die wenigen Minuten, in denen das Blatt sich wendete und das Spiel verloren wurde. Vor dem Ausgleich hatten die Pasinger drei Ecken in Folge und der Treffer war die logische Folge des Dauerdrucks. Davor war der Gast schon gefährlich mit zwei Freistößen. 120 Sekunden nach dem Ausgleich verteidigten die Brunnthaler einen langen Ball nicht gut und den Schuss wollte Simon Neulinger blocken, aber der Rettungsversuch sprang ins eigene Tor. Für die nächste Wende im Spiel sorgte der Wettergott, weil es nach gut einer halben Stunde eine etwas mehr als zehn Minuten dauernde Gewitterunterbrechung gab. Brunnthal sammelte sich und drängte auf den Ausgleich noch vor der Pause. Am engsten war es bei einem Schuss von Simon Neulinger, bei dem der Ball an den Pfosten klatschte. In der zweiten Halbzeit dominierten die Grün-Weißen wieder wie in den Anfangsphase und erspielten sich eine Handvoll hundertprozentiger Chancen. Problem war nur, dass das Runde partout nicht ins Eckige wollte. „Wir hätten zwingend das 2:2 schießen müssen“, sagte später Trainer Janosch Landsberger. Dabei dachte er vor allem an einen Schuss von Maximilian Brunner, den kurz vor Schluss ein Verteidiger von der Linie kratzte. Seinen Schützlingen konnte er eigentlich keinen Vorwurf machen, weil man sich für die ordentliche Leistung nicht belohnte. NICO BAUER

TSV Brunnthal – DJK Pasing 1:2 (1:2)

TSV Brunnthal: Neumair - Kornbichler, Neulinger, Richter - Fischer, Ceschin (81. Seubert), Lindenauer (74. Greiner), Wullrich, Näther (81. Gerschlauer) - Porr, Keller (65. Brunner) Tore: 1:0 Keller (6.), 1:1 Karaca (22.), 1:2 Neulinger (24., Eigentor) Schiedsrichter: Felix Schickinger (Günding) Zuschauer: 200.

Intensiver Start in die neue Saison: Brunnthals Marius Keller und Pasings Abdou Tchagodmou im rassigen Zweikampf. © Sven Leifer