Abstiegskampf - SV Pullach will gegen Schwaig aus der Gefahrenzone weiter raus

Von: Umberto Savignano

Trainer Fabian Lamotte und der SV Pullach stecken weiter mittendrin im Abstiegskampf. © Robert Brouczek

Eigentlich hat der FC SF Schwaig als Tabellenfünfter mit dem Abstieg nichts mehr zu tun... sollte man meinen. Denn auch die Sportfreunde sind noch nicht sicher.

Pullach –Genau betrachtet ist es ein Abstiegsduell, das am Samstag (14 Uhr) an der Gistlstraße steigt: Gastgeber SV Pullach steckt als 15. sowieso mittendrin im Kampf um den Landesligaverbleib, doch auch der FC SF Schwaig ist als Tabellenfünfter noch längst nicht gerettet, nur sechs Punkte trennen beide Mannschaften.

Dabei haben sich die Gäste mit zuletzt sechs Siegen in Folge eindrucksvoll aus dem tiefsten Keller herausgearbeitet, sie halten bereits bei 42 Zählern. Doch die berühmte 40-Punkte-Marke, die ja üblicherweise für den Klassenerhalt anvisiert wird, hat in dieser verrückten Liga keine Garantiefunktion mehr. Das wissen auch die Schwaiger selbst. „Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt“, kommentierte ihr Mittelfeldspieler Tobias Bartl das 2:1 gegen den FC Unterföhring am vergangenen Dienstag.

Die Pullacher versäumten es zu gleicher Zeit mit dem 1:1 bei Schlusslicht TSV Brunnthal ihrerseits zumindest den Schritt aus der Relegationszone zu gehen. Dabei ärgerte sich Trainer Fabian Lamotte einmal mehr über mangelnde Cleverness seiner Defensive. Ein Manko, das sich nur bedingt in den Übungseinheiten abstellen lasse: „Man kann im Training immer daran arbeiten, die Abläufe und das Anlaufverhalten zu verbessern. Aber es ist auch viel Erfahrung.“

Gegen Schwaig mit seinem Torjäger Raffael Ascher wird die SVP-Abwehr vermutlich härter auf die Probe gestellt werden als in Brunnthal. „Sie spielen unglaublich schnell und direkt nach vorne, wo sie einen Spieler haben, der 21 Tore gemacht hat. Das hilft einer Mannschaft natürlich“, so Lamotte. „Und er wird auch sehr gut gefüttert. Sie kommen über außen, wir müssen also versuchen, die Außen auszuschalten, die Zweikämpfe zu gewinnen. Und das gilt genauso im Zentrum.“

Im Hinspiel verbuchten die Raben mit dem 2:2 immerhin einen Teilerfolg, setzten nach zwei Platzverweisen bei einer Hinausstellung für Schwaig in der Schlussminute in Unterzahl noch einen Lucky Punch. „Das Spiel war turbulent, aber nicht besonders hitzig. Und wir haben eigentlich lange ein gutes Spiel gemacht, auch wenn wir erst kurz vor Schluss ausgeglichen haben“, erinnert sich Lamotte, der noch um einige angeschlagene Spieler bangt, insgesamt aber auf einen gut gefüllten Kader zurückgreifen kann, zu dem wohl auch wieder der wichtige Mittelfeldmann Keita Kawai nach seinem Handbruch stoßen wird. (um)

SV Pullach: Krasnic - Horndasch, Allmang, Lelleck, Marseiler, Nsimba, Burghard, Schmitt, Mirza, Nguyen, Stapf