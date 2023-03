Abstiegskandidat Grünwald kommt in Fahrt

Von: Umberto Savignano

Teilen

Freudenschrei: David Halbich (l.; mit Andre Gasteiger) bejubelt den Grünwalder Führungstreffer. © Robert Brouczek

Den guten Start eindrucksvoll bestätigt hat Fußball-Landesligist TSV Grünwald: Nach dem 2:0-Auftaktsieg in Schwaig besiegte der Abstiegskandidat von der Keltenstraße den Tabellendritten Kirchheimer SC zuhause völlig verdient mit 3:0 (2:0).

Grünwald – Basis für den Erfolg war erneut eine stabile Defensive, was umso mehr erstaunte, als die wichtigen Stützen David Wörns (krank) und Marc Koch (eitriger Zeh) passen mussten. Für Wörns übernahm Fabian Traub die Rolle des zweiten Sechsers neben Kapitän Marco Bornhauser, für Koch kam A-Junior Nick Starke im Abwehrzentrum zum Zug. Und der erntete mit seiner Vorstellung ein dickes Lob von TSV-Sprecher Jochen Joppa: „Der junge Starke hat in der Innenverteidigung sowas von abgeklärt gespielt, das war sagenhaft.“

Die Grün-Weißen agierten von Anfang an bewusst aus einer verstärkten Abwehr. „Da hat es zunächst so ausgesehen, als ob die Kirchheimer überlegen wären, aber sie hatten in der ersten Halbzeit nicht eine Chance“, zeigte sich Joppa „positiv überrascht“ von der gelungenen Umsetzung der Strategie von Trainer Florian de Prato, erfolgreiche Nadelstiche nach vorne eingeschlossen: Nach einem langen Diagonalball bediente Dimitrios Vourtsis von der linken Seite David Halbich, der volley zum 1:0 einschoss (17.). „Ein wirklich guter Spielzug“, freute sich Joppa, der beim 2:0 „ein Spiegelbild“ des ersten Treffers sah: Diesmal wurde Vourtsis auf der rechten Seite eingesetzt, sein Zuspiel verwandelte Andre Gasteiger (37.). Vourtsis selbst hätte noch vor der Pause erhöhen müssen, er schob aber allein vor dem Tor ebenso vorbei (40.) wie kurz nach dem Wechsel bei einer weiteren guten Möglichkeit (52.). Wenig später markierte der Stürmer dann aber auf Vorarbeit von Harouna Boubacar doch noch seinen verdienten Treffer (57.). „Er ist ein richtiger Straßenfußballer, der manchmal Dinge macht, bei denen man sich fragt warum. Heute war es einwandfrei. Die Freude am Spiel war ihm anzusehen“, äußerte sich Joppa begeistert über die Vourtsis-Show.

Vor allem aber hob Grünwalds Sprecher die Team-Leistung hervor, zu der Torwart Lukas Brandl bei Kirchheims einziger Chance (79.) auch noch eine Glanztat beisteuerte: „Ich habe das Gefühl, nach der Winterpause sind sie eine noch bessere Einheit geworden, stimmungsmäßig passt es untereinander. Einer treibt den anderen an.“ Und Erfolgserlebnisse helfen natürlich auch, so Joppa: „Der Sieg tut der Mannschaft gut. So kann’s weitergehen.“ (um)

TSV Grünwald: Brandl - Körner, Starke, Kreuzeder, V. Traub, Bornhauser, F. Traub (85. Tekeli), Rojek (53. Boubacar), Halbich, Gasteiger (74. Matijevic), Vourtsis

Tore: 1:0 Halbich (17.), 2:0 Gasteiger (37.), 3:0 Vourtsis (72.)