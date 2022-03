Abstiegszone für FC Aschheim nicht allzu weit weg

Von: Guido Verstegen

Aschheim – Das erste Bezirksliga-Heimspiel im neuen Jahr ist für die Fußballer des FC Aschheim ein wichtiger Fingerzeig: Am Freitagabend (19.30 Uhr) will der Tabellensiebte den SV Siegsdorf auf Distanz halten.

Auf den ersten Blick dürfte für den FC Aschheim in dieser Saison nichts mehr anbrennen, doch die Mannschaft konnte in der Vorbereitung nicht unbedingt überzeugen, hat nach einer Corona-Zwangspause zwei Spiele weniger und ist als Siebter der Abstiegszone noch recht nah. Bei einer Niederlage würde Gegner SV Siegsdorf (20 Zähler) den Relegationsplatz verlassen und bis auf zwei Punkte an den FCA herankommen. Das ist eine Rechnung, die Trainer Thomas Seethaler gar nicht erst aufmachen will: „Auch wenn wir in Freilassing verloren haben, macht uns die Leistung Mut für die nächsten Aufgaben.“ Seine Schützlinge hätten verstanden, dass die Restrunde kein Selbstläufer werde und noch viel Arbeit warte. In Freilassing schenkte ihnen Albert Deiter zweimal ein und schraubte sein Konto auf 15 Treffer, beim Vorrunden-1:3 in Siegsdorf machten die Aschheimer die unangenehme Bekanntschaft von Jonas Neudorfer (13 Liga-Treffer). Die Nummer zwei der Torjägerliste traf damals dreimal und war auch am Wochenende beim 2:0 gegen Bad Endorf einmal erfolgreich. Die Siegsdorfer beendeten damit eine Negativserie von acht Partien ohne Sieg und kommen mit neuem Selbstvertrauen. Es ist eine kampfbetonte Begegnung zu erwarten, und FCA-Coach Seethaler hofft, dass sein von Corona gebeuteltes Team länger durchhält als am vergangenen Samstag - da ging nach 80 Minuten nicht mehr viel. Ob der noch angeschlagene Malcom Olwa und/oder Michael Baumgärtel (in Freilassing verletzt raus) im Kader stehen, entscheidet sich kurzfristig. guv

FC Aschheim: Jakob - Wellnhofer, Merdzanic, Schubert, V. Contento - Anneser, Petermeier, Luzzi, Irlbacher - Finke, Riepen