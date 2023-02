Abwehrschwacher Kirchheimer SC scheitert in Totopokal-Qualifikation

Von: Guido Verstegen

Kirchheim – Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben sich sang- und klanglos aus der Qualifikation für den Toto-Pokal 2023/2024 verabschiedet: Beim Liga-Konkurrenten SB Chiemgau Traunstein kassierte die Elf eine 1:4-Niederlage.

Ob die Spieler nun die Warnungen von Spielertrainer Steven Toy nicht begriffen hatten oder sie einfach nur nicht umsetzen konnten, sei dahingestellt: Auf jeden Fall bekam der KSC die Quittung für seine schon in den letzten beiden Testspielen gegen Finsing (7:0) und in Pfaffenhofen (1:0) mangelhafte Defensivarbeit. „Offensichtlich haben die Spieler nicht die richtigen Lehren aus den beiden Tests gezogen, und ich hoffe sehr, dass sie diese Niederlage wachrüttelt“, schaute Toy bereits auf das erste Punktspiel nach der Winterpause am kommenden Freitag (19.30 Uhr) daheim gegen den ASV Dachau.

Zwei Totalausfälle machte der 34-Jährige im Duell mit dem Liga-Konkurrenten ASV Dachau aus, „und auch der Rest ist fünf bis zehn Prozent unter seinem Leistungsvermögen geblieben“. Im Angriff habe es gepasst („Drei bis vier gute Torchancen müssen auch mal reichen“), und er freue sich, dass der lange verletzte Marwin Bindner so ein gutes Comeback hingelegt habe, meinte der KSC-Übungsleiter.

Bindner holte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung den Strafstoß heraus, den Alessandro Cazorla anschließend zum 1:2-Anschlusstreffer verwandelte (49.). „Unmittelbar nach der Pause hatten wir unsere beste Phase, da habe ich echt gedacht, wir sind wieder dran“, sagte Toy. Ein katastrophaler Fehlpass weit in der eigenen Hälfte machte dann alle Bemühungen zunichte: Traunsteins Spielertrainer Danijel Majdancevic bedankte sich für das Geschenk (51.). Kurz darauf machte Dennis Hrvoic alles klar (53.). Er hatte die Heimelf auch in Führung geschossen (10.), ehe Gentian Vokri den 2:0-Halbzeitstand herstellte (39.). Neben der Pokal-Pleite mussten die Kirchheimer auch das verletzungsbedingte Ausscheiden von Andrii Hert verdauen: Der Ukrainer zog sich eine Adduktoren-Zerrung zu und wird etwa vier Wochen lang fehlen. GUIDO VERSTEGEN

SB Chiemgau Traunstein - Kirchheimer SC 4:1 (2:0)

Kirchheimer SC: Babic - Zielke, Kaltenhauser (65. Vitzthum), Maiberger, Hert (41. Jacobi) - Wilms (46. Bindner), Zabolotnyi, Huskic (65. Murga) - Özdemir, Carzorla, Mauerer (77. Kraus) Tore: 1:0 Hrvoic (10.), 2:0 Vokri (39.), 2:1 Cazorla (49./Foulelfmeter), 3:1 Majdancevic (51.), 4:1 Hrvoic (53.); Schiedsrichter: Fabian Büchner (FC Mariakirchen); Zuschauer: 100