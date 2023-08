Acht Coronafälle beim SVP

Von: Umberto Savignano

Rumpfkader verliert 0:1 beim VfB Hallbergmoos.

Pullach – Die Raben im Pech: „Wir hatten acht Coronafälle“, erklärte Trainer Vinzenz Loistl seine Überraschungsaufstellung im Landesligaspiel beim VfB Hallbergmoos. „Wir hätten das Spiel gern verlegt, Hallbergmoos wollte das aber nicht, was ich auch verstehen kann.“ Doch selbst mit dem angetretenen Rumpfkader wäre die 0:1 (0:1)-Niederlage vermeidbar gewesen.

Beim SVP fehlten neben den vorher angekündigten Ruben Möller (Knie) und Josef Burghard (Beruf) unter anderem Torwart Timon Dressel, Kapitän Mathis Horndasch, Torjäger Gilbert Diep sowie die Stamm-Mittelfeldspieler Mark Zettl und Keita Kawai. So stand Loistl selbst in der Startelf, der 18-jährige Schlussmann Alexander Pogan rückte zwischen die Pfosten, Torwarttrainer Carsten Altstadt saß neben nur drei Feldspielern als Ersatzkeeper auf der Bank. „Die, die gespielt haben, waren auch teilweise angeschlagen, wie zum Beispiel Özgür Sütlü, der ein Superspiel gemacht hat“, betonte der 32 Jahre alte Coach den reichlich improvisierten Charakter seiner Formation. „In den ersten 20 Minuten haben wir deshalb ein bisschen gebraucht, um uns zu finden. Hallbergmoos hat da schon Druck gemacht.“

Das frühe Tor des Tages durch David Küttner (10.) hatten sich die Pullacher allerdings selbst zuzuschreiben, weil sie nach einem eigenen langen Ball nicht entschlossen genug nachrückten und beim Gegenangriff der Hausherren zu unsortiert standen. „Ein blödes Tor“, fand Loistl, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft ab Mitte der ersten Hälfte aber sehr zufrieden war, denn die drängte auf den Ausgleich: „Da war nur noch: Pullach, Pullach, Pullach.“ Die Riesenchance zum 1:1 hatte Nam Nguyen, der frei aufs Tor zulief, aber vorbeischob (53.). „Er hätte noch zu mir querlegen können, trifft dann den Ball nicht richtig“, trauerte Loistl der Gelegenheit hinterher.

Kurz darauf folgte mit der Roten Karte für Naod Belachew (60.) der nächste Rückschlag für den SVP. Der Innenverteidiger hatte Moritz Sassmann am Trikot gezupft, der Hallbergmooser konnte trotzdem abschließen. „Vertretbar“, fand Loistl den Platzverweis zwar, aber nicht unbedingt zwingend: „Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl könnte man das auch lassen, aber dieses Glück haben wir zurzeit nicht.“

Sein Team rannte unverdrossen weiter an. Sanntino Pandza traf den Pfosten (84.), zudem wurde Maximilian Stapf elfmeterverdächtig gebremst. „Auch zu zehnt haben wir das Spiel gemacht. Riesenkompliment an die Jungs, sie haben sich so richtig reingehauen“, lobte Loistl, „aber das Spielglück fehlt uns zurzeit einfach.“ Trotz der zweiten Saisonniederlage, unmittelbar nach dem 1:2 gegen Grünwald, will der Coach weiter die Spitze im Blick behalten: „Die Enttäuschung ist natürlich riesig, dass wir schon wieder verloren haben. Aber jetzt müssen wir das Feld eben von hinten aufrollen.“ um

VfB Hallbergmoos – SV Pullach 1:0 (1:0)

SV Pullach: Pogan - Mirza, Belachew, Radau, Marseiler, Nsimba, Sütlü, Lelleck (79. Pandza), Nguyen, Loistl (61. Mwarome), Stapf Tor: 1:0 Küttner (10.)Rot: Belachew (60., Notbremse)