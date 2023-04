SpVgg Unterhaching: Acht Tore freuen auch die Spaßbremse Schwabl

Von: Robert Gasser

Nach langer Verletzungspause ist Stephan Hain zurück im Kreise der Torschützen. Das freut auch seine Mitspieler. © Sven Leifer

Haching liegt sportlich auf Drittligakurs – „Aber es gehört halt mehr dazu“, meint der Präsident.

Unterhaching – 8:1. Ein solches Ergebnis lässt das Herz jedes Fußballfans höher schlagen. 8:1 gewann die SpVgg Unterhaching am Ostermontag beim FC Pipinsried, der aller Voraussicht nach demnächst den schweren Gang in die Bayernliga antreten muss. Dieses Ergebnis euphorisiert die Haching-Fans, die mit neun Punkten Vorsprung die Tabelle der Regionalliga Bayern anführen und denen die Meisterschaft kaum mehr zu nehmen ist. Und da freut sich auch Haching-Boss Manfred Schwabl, den viele Fans der SpVgg gerade für eine absolute Spaßbremse halten: „Wir haben acht Eier ins Nest gelegt. Klar hatte ich ein schönes Ostern.“

Acht Tore geschossen, die Tabellenführung auf satte neun Punkte ausgebaut und mit Stephan Hain einen Torschützen, mit dem sich wohl jeder im Umfeld der Vorstädter und auch darüber hinaus freut. Schließlich war der frühere Torjäger der Extraklasse lange verletzt und scheint nun nochmal Fuß zu fassen im hochklassigen Fußball.

Es könnte also – wie schon seit vielen Wochen – alles so schön sein in der sportlichen Welt der SpVgg Unterhaching. Die Meisterschaft ist zum Greifen nah, und die Mannschaft ist gerüstet für mögliche Aufstiegs-Relega- tionsspiele zur lange ersehnten Rückkehr in die 3. Liga und damit den richtigen Profi-Fußball. Doch hier kommt wieder Haching-Präsident Manfred Schwabl ins Spiel und tritt auf die Spaßbremse: „Klar läuft es sportlich sehr gut. Aber zu einem Aufstieg in die 3. Liga gehört halt noch mehr dazu.“

Der aktuelle Stand zu einem möglichen Aufstieg in die 3. Liga ist laut Schwabl wie folgt: Hachings Unterlagen für eine mögliche Lizenzierung sind eingereicht. Jetzt werde mal abwarten, was der Deutsche Fußball-Bund (DFB) von der SpVgg verlange. „In der Regel treffe das Schreiben des DFB Ende April ein“, erklärt Schwabl. Zu einer möglichen Tendenz, ob Haching die 3. Liga finanziell stemmen kann, will sich Schwabl nicht äußern. Die Sache scheint völlig offen.

Sportlich läuft es jedenfalls hervorragend. Cheftrainer Sandro Wagner hatte der Mannschaft vor dem Spiel an Ostern drei Tage freigegeben, was vielleicht ein Grund dafür war, dass die Hachinger in Pipinsried Probleme hatten, ins Spiel zu finden und schon in der Anfangsphase in Rückstand gerieten.

In der zweiten Halbzeit drehte der Tabellenführer aber mächtig auf, schoss sieben Tore und gewann das Spiel letztlich locker mit 8:1. „Dass Stephan Hain auch noch ein Tor macht, war für uns noch das i-Tüpfelchen“, sagte Wagner. „Jeder freut sich, dass er nach seinem Kreuzbandriss jetzt auch mit einem Tor wieder zurück ist. Das gibt uns im Saisonendspurt noch eine tolle Variante mehr.“

Auf dem Platz hat Haching also alles selbst in der Hand. Doch nicht immer liegt die Wahrheit nur auf dem Platz.