Adeyemi sprintet zum Rekord

Von: Robert Gasser

Karim Adeyemi jubelt mit einem Salto über seinen Treffer zum 2:1 für Borussia Dortmund beim 5:1-Sieg gegen den SC Freiburg. Zudem stellte der frühere Hachinger in diesem Spiel einen Geschwindigkeits-Rekord auf. © dpa

Unterhaching/Dortmund – Als Karim Adeyemi vor mehr als zehn Jahren beim Merkur CUP als zehnjähriger Pimpf im Trikot der SpVgg Unterhaching mächtig auftrumpfte, rieben sich die Zuschauer im Unterhachinger Sportpar verwundert die Augen. Was hatte der Bub für ein Tempo! In den folgenden Jahren entwickelte sich der mittlerweile 21-Jährige zum Nationalspieler und hat nun am 19.Bundesliga-Spieltag der Saison 2022/23 im Trikot von Borussia Dortmund einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt.

Im Spiel gegen den SC Freiburg erreichte der Stürmer eine Geschwindigkeit von 36,7 km/h und überbot damit den bisherigen Rekordhalter Jeremiah St. Juste, der in der vergangenen Saison im Trikot des 1. FSV Mainz 05 den Bestwert aufgestellt hatte.

Für Adeyemi war das Spiel nicht nur aus diesem Grund erfolgreich: Beim 5:1-Erfolg gegen die Breisgauer traf der Nationalstürmer erstmals in der Bundesliga vor der „Gelben Wand“.

„Da geht noch ein bisschen was“, sagte der Rekordsprinter, als er nach dem 5:1-Erfolg auf die neue Bestmarke angesprochen wurde. Im Training sei er schon einmal mit 37 km/h gemessen worden, „aber vielleicht ging es auch ein bisschen bergab“. Dann zeigte er sein spitzbübisches Lachen, das man in Dortmund in den Monaten zuvor eher selten gesehen hatte.

Die Top 5 der schnellsten Bundesliga-Spieler

1. Karim Adeyemi (Borussia Dortmund): 36,7 km/h (Saison 2022/23), 2. Jeremiah St. Juste (1. FSV Mainz 05): 36,6 km/h (2021/22), 3. Moussa Diaby (Bayer 04 Leverkusen): 36,5 km/h (Saison 2022/23), 4. Alphonso Davies (FC Bayern München): 36,5 km/h (Saison 2019/20), 5. Achraf Hakimi (Borussia Dortmund): 36,5 km/h (Saison 2019/20)