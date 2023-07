Arifovic hat hohe Ziele beim FC Töging: „Ich will zurück in die höheren Ligen“

Von: Michael Zbytek

Ajlan Arifovic (m.) wird sich künftig nicht mehr das Unterföhringer Trikot überziehen. © Sven Leifer

Jede Menge Erfahrung für den FC Töging. Abwehrspieler Ajlan Arifovic verlässt den FC Unterföhring und wechselt in die Bezirksliga Ost.

Unterföhring/Töging – Der FC Töging verstärkt sich. Ajlan Arifovic kommt vom FC Unterföhring und läuft künftig für den Bezirksligisten auf. Mit dem Transfer wechselt der Verteidiger nochmals eine Liga nach unten: vor drei Jahren war er noch in der Regionalliga für den VfR Garching aktiv, zwischenzeitlich hatte er zwei Kurzeinsätze in der Bayernliga beim TSV Landsberg.

Arifovics Wechsel gleichzeitig ein Wiedersehen mit FC-Coach Duhnke: „Kontakt ist nie abgerissen“

Töging-Trainer Marius Duhnke freut sich auf seinen Neuzugang. Allerdings nicht nur, weil sein Kader dadurch verstärkt wird: Der FC-Coach und Arifovic sind schon länger eng miteinander verbunden.

„Wir kennen uns aus der Zeit bei Wacker Burghausen und sind seitdem gute Freunde. In der Sommerpause, war er unentschlossen, wie es weitergehen soll. Da hab ich ihn angeboten, bei uns zu spielen und jetzt ist er hier“, sagt er im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern.

Berufliche und familiäre Gründe waren für den Transfer ausschlaggebend

Der Spieler selbst legt zudem weitere Gründe für den Wechsel offen: Arifovic ist seit einigen Monaten stolzer Familienvater. Deswegen verlegt er seinen Lebensmittelpunkt nach Landshut. „Beruflich und familiär hat dieser Wechsel für mich absolut Sinn gemacht. Die Strecke nach Unterföhring war für mich dann leider nicht mehr vereinbar, sowohl zeitlich als auch finanziell“, sagt der Abwehrspieler. Dafür nehme er auch einen „Abstieg“ in eine weitere Liga nach unten in Kauf.

Allerdings hat Arifovic eine Karriere in den höheren Amateurligen noch nicht abgeschrieben. Auch wenn der Wechsel zu Spielertrainer Sascha Mölder TSV Landsberg im vergangenen Sommer nicht geklappt hat. „Mit Corona und meiner schwer liegenden Leistenverletzung war das dort einfach extrem unglücklich. Ich bin noch sehr jung. Ich will zurück in die höheren Ligen, mindestens auf Bayernliga-Niveau“, sagt Arfivovic.

„Ich möchte mich sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln.“

Der Fokus liegt jetzt aber erst einmal bei seinem neuen Verein. Mit dem FC Töging würde der Kicker gerne direkt in die Landesliga aufsteigen. Vor allem möchte er aber auch der Mannschaft weiterhelfen: „Auch wenn ich mit meinem 25 noch recht jung bin, habe ich schon viel erleben dürfen. Ich will meine Erfahrung an die Jungs weitergeben. Ich möchte mich selbst sportlich und menschlich weiterentwickeln.“ (Michael Zbytek)