SpVgg Unterhaching: Akkus aufladen und Spannung hochhalten

Von: Robert M. Frank

Die Meisterschaft haben sie vor einer Woche vorzeitig eingefahrenen, jetzt stehen für Fußball-Regionalligist SpVgg Unterhaching noch drei Spiele an. Vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr) gegen Viktoria Aschaffenburg müssen die Hachinger dennoch die Spannung bis zu den beiden Relegationsspielen zur 3. Liga im Juni hochhalten. Keine einfache Situation für die Mannschaft von Cheftrainer Sandro Wagner.

Bei der Mitgliederversammlung der SpVgg verriet Kapitän Josef Welzmüller zumindest, wie man die kommenden Wochen plane. Anstelle einer hohen Intensität wolle das Trainerteam die Stammkräfte für die entscheidenden beiden Partien weitestgehend schonen: „Bei uns heißt es Akkus aufladen.“

In den beiden kommenden Partien gegen Aschaffenburg sowie die Woche drauf gegen Rain beabsichtige man, jenen Spielern Einsatzzeiten zu geben, die bislang weniger auf dem Platz standen. Die Stammkräfte sollen dann erst wieder zum Saisonabschluss gegen Schweinfurt auflaufen. Ein Kurztrainingslager soll für den Feinschliff in der Relegation sorgen. In diesem Rahmen sowie bei einer gemeinsamen Grillfeier mit allen Familienmitgliedern der Spieler soll noch einmal der Zusammenhalt im Team gestärkt werden. Das Mannschaftsklima sieht Welzmüller auch als den zentralen Schlüssel zum Erfolg für den vorzeitig errungenen Regionalliga-Titel. „Unter dem Strich ist genau das bei der Meisterschaft gut aufgegangen“, sagt der Defensivspezialist. (rmf)