Albion Vrenezis Blitz-Karriere: Vom SV Planegg in die zweite Liga

Würmtaler Durchstarter spricht über den Sprung zu den Profis

von Fussball Vorort FuPa Oberbayern schließen

Blitz-Karriere bei Albion Vrenezi: In Rekordzeit gelang dem Spieler des SSV Jahn Regensburg der Sprung in die 2. Bundesliga zu den Profis.

Der SSV Jahn Regensburg ist der aktuelle Verein eines Spielers mit ungewöhnlicher Blitz-Karriere. Der Sprung zu den Profis der zweiten Bundesliga gelang Albion Vrenezi in Rekordzeit. Seine Mannschaft ist inzwischen zehn Spiele in Folge ungeschlagen und dafür bekannt nach Rückständen besonders gut wieder zurückkommen zu können und späte Tore zu erzielen. „Weil wir nie aufgeben“, begründet Albion Vrenezi dieses Phänomen im Interview mit Matthias Walk in der Jahn Arena, „das spricht für die Fitness der Mannschaft“.

Albion Vrenezi ist so etwas wie die Ausnahme im Profi-Fußball, die die Regel bestätigt. Sein Weg in die zweite Liga führte nicht wie bei so vielen anderen über ein Nachwuchsleistungszentrum, sondern von der Bezirksliga, über die Bayern- und Regionalliga bis zum Jahn in die 2. Bundesliga. Und das alles in nur vier Jahren. Im Jahr 2013 ging es für ihn von seinem Jugendverein SV Planegg-Krailling zum FC Unterföhring und zwei Jahre später dann zum FC Augsburg II. Zwei Saisons verbrachte er in der Regionalliga bevor er zum SV Sandhausen in die 2. Bundesliga wechselte. Und von dort startete er ab August 2017 beim Jahn durch.

Dieser Sprung von der Regional- in die 2. Bundesliga war anfangs ganz schön hart und der größte Schritt in seiner Karriere. „Da kam das Professionelle am Fußball dazu. Es war nicht mehr nur ins Training gehen und am Samstag zum Spiel fahren, sondern auch das ganze Drumherum, was den Profi-Fußball ausmacht“, verrät der 25-Jährige, „da herrschte eine ganz andere Qualität. Die Spieler sind einfach viel schlauer im Spiel, analysieren alles viel schneller, sind viel frischer und wacher. Auf dem Platz sind alle zu 100 Prozent fit und das gab es so in der Bayernliga nicht.“

Für Außenstehende scheint Vrenezis Blitz-Karriere überraschend, er selbst wollte jedoch schon immer Profi-Fußballer werden und verbrachte die letzten drei Jahre seiner Schulzeit auf einer Fußballschule: „Ich hatte einen Plan. Im Nachhinein kann ich sagen, ist er genau so aufgegangen, wie ich es mir vorgestellt habe“. Neben dem Fußball absolvierte er zugleich eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker. „Ich wollte nebenher eine Ausbildung machen. Das war mir wichtig falls es nicht klappen sollte“, begründet er im Gespräch. Doch es klappte und heute hat sich Vrenezi, der früher die Jugenden des SV Planegg-Krailling durchlief, zum Saisonstart einen Platz in der Startelf erkämpft. „Schon in der Jugend war ich ein auffälliger Spieler vom Spielerischen her, war aber extrem klein und kam deshalb für Topklubs wie Bayern und Sechzig nicht in Frage“ erzählt der linke Außenstürmer. Trotzdem wurde er schon früh von anderen größeren Vereinen angesprochen, blieb seinem Heimatverein jedoch treu. Obwohl es in der letzten Zeit mit den Einsatzzeiten von insgesamt 325 Minuten in fünf Spielen nicht gänzlich nach seinen Vorstellungen läuft, glaubt er fest daran, dass er seinen Weg gehen wird.