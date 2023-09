1:3 als Quittung für laxe Trainingseinstellung

Fußball-Kreisliga: TSV Ottobrunn unterliegt im Derby Aufsteiger SpVgg Höhenkirchen.

Ottobrunn/Höhenkirchen – Das überraschende 1:3 (1:1) des TSV Ottobrunn im Kreisliga-Derby gegen Aufsteiger SpVgg Höhenkirchen war für Franz Pritzl nur die Bestätigung bereits vorhandener Erkenntnisse: „Das ist die Quittung für die Trainingsbeteiligung. In den letzten zwei Wochen waren zehn Mann im Abschlusstraining. Wir mussten schon in der Vorbereitung drei Tests wegen Spielermangel absagen. Das ist ein Thema seit dem ersten Training“, kritisierte der TSV-Coach: „Und so verlierst du verdient, trotz Überzahl.“

Tatsächlich waren die Ottobrunner nach der Roten Karte für Höhenkirchens Kapitän Stefan Sealey wegen einer Notbremse (47.) fast die gesamte zweite Halbzeit über ein Mann mehr. Zu diesem Zeitpunkt stand es 1:1. Sandro Weinzierl hatte die Gäste per Foulelfmeter in Führung gebracht (16.), Kevin Feyen nach einer Ecke ausgeglichen (27.). „Höhenkirchen hatte aber schon vor der Pause noch zwei gute Chancen“, gab Pritzl zu.

Als dann Sealey vom Feld musste, habe ihn sein Co-Trainer Alexander Gronmayer gleich gewarnt: „Die Rote Karte ist Gift für uns.“ Und tatsächlich konnten die Ottobrunner kein Kapital aus der numerischen Überlegenheit schlagen: „Wir haben es gegen den Letzten und Aufsteiger offenbar zu locker genommen“, so Pritzl. „Zwei Riesenchancen haben wir nicht gemacht, auf der anderen Seite sind wir zweimal ausgekontert worden.“ Sertan Ismailoglu (77.) und Luciano Dimitrijevic (90.) sicherten der SpVgg im vierten Spiel die ersten Punkte, zur großen Freude von Daniel Dietz: „Schön, dass es ausgerechnet im Derby mit dem ersten Sieg geklappt hat, und dann auch noch in Unterzahl“, sagte Höhenkirchens Fußballboss, der den TSV nicht so schlecht sah: „Ottobrunn hat schon eine gute Spielphilosophie, da steckt ein gutes Muster dahinter. Sie haben vielleicht ein bisschen glücklos gespielt und es hat ihnen auch die Überzeugung gefehlt.“

Dass einiges in seinem Kader steckt, stellt Pritzl auch gar nicht in Abrede, im Gegenteil: „Eigentlich wollten wir vorne mitspielen.“ Doch es fehle an der Einstellung, und dort will der 56-Jährige jetzt ansetzen: „Die Spieler müssen sich hinterfragen, was sie wollen. Ich hatte im Derby drei Spieler auf der Bank, zwei davon, die dort direkt nach zwei Wochen Urlaub saßen. So kannst du keine Reizpunkte setzen.“ Und Besserung ist nicht in Sicht: „Jetzt fehlen wieder welche wegen des Studiums oder weil sie als Kellner auf dem Oktoberfest arbeiten. Komplett sind wir erst am 15. Oktober.“ Pritzl räumt aber ein, dass andere Vereine ähnliche Probleme haben: „Seit Corona hat der Fußball an Stellenwert verloren“, glaubt er. Die nächsten Aufgaben seien richtungsweisend: Am Sonntag (12.15 Uhr) geht es zum Zweiten SV Zamdorf, am Samstag darauf (15 Uhr) gastiert Spitzenreiter TSV Waldtrudering am Haidgraben. „Auch der Abstiegskampf ist möglich, wenn sich an der Einstellung nichts ändert“, so der TSV-Coach.

Dietz blickt den nächsten Wochen zuversichtlich entgegen, auch wenn auf sein Team mit dem Heimspiel gegen den Vierten TSV Ebersberg am Freitag (20 Uhr) und beim Fünften TSV Zorneding (Sonntag, 24. September, 14.30 Uhr) ebenfalls anspruchsvolle Aufgaben warten. „Wir wollen in jedem Spiel was mitnehmen. Aber das ist auch abhängig von der Tagesform. Was ich versprechen kann, ist, dass wir in jedem Spiel alles geben“, sagt der SpVgg-Chef. „Man hat es schon vor dem Derby gemerkt: Es sind wieder mehr Leute da, die Stimmung war überhaupt nicht im Keller.“ Der Sieg in Ottobrunn habe die Überzeugung von der eigenen Konkurrenzfähigkeit weiter gestärkt: „Man hat gesehen, dass wir können, wenn wir wollen.“

