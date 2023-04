Am Samstag könnte der Abstieg fix sein

Von: Nico Bauer

Brunnthal – Die letzte offene Frage der Saison ist beim TSV Brunnthal die Terminfrage für den rechnerisch fixen Abstieg. Am Samstag (15 Uhr) tritt man bei der SpVgg Landshut an und nach diesen 90 Minuten könnte die Rückkehr in die Bezirksliga schon fix sein. Der realistisch gesehen nicht mehr zu rettende Tabellenletzte hat fünf Runden vor dem Saisonende zehn Punkte Rückstand auf den Vorletzten Dachau und elf auf den Drittletzten SE Freising.

Parallel zu den Grün-Weißen spielen die beiden Mannschaften gegeneinander, so dass bei einer Niederlage unabhängig vom anderen Spiel der Abstieg besiegelt ist. Bei einem Freisinger Sieg wäre Brunnthal auch bei einem Unentschieden definitiv abgestiegen.

Das sind die Rechenspiele, wobei die sportlichen Aussichten bescheiden sind. Nach zwei englischen Wochen geht der Minikader am Stock und der Tabellensechste Landshut hat noch Chancen, um den Aufstieg in die Bayernliga mitspielen zu können. nb

TSV Brunnthal: Geisbauer - Klepsch, Neulinger, Böhme - Betzler, Ceschin, Lindenauer, Nagel, Fischer - Porr, Greiner.