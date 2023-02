American Football im Hachinger Sportpark

Von: Robert M. Frank

Hochklassiger American Football ist ab Sommer im Stadion der SpVgg Unterhaching zu sehen. © afp

Hochklassiger American Football wird ab Juni im Unterhachinger Sportpark geboten. Im Sommer steigen bei der SpVgg Unterhaching die Heimspiele der Munich Ravens.

Unterhaching – Was schon seit geraumer Zeit im Raum stand, ist jetzt offiziell. Die SpVgg Unterhaching geht eine Partnerschaft mit dem American Football-Verein Munich Ravens ein. Der Club aus der 2020 gegründeten internationalen European League of Football (ELF) mit insgesamt 17 Teams aus neun Nationen wird seine sechs Heimspiele in der regulären Saison im Unterhachinger Sportpark austragen. Das erste Heimspiel der Munich Ravens in deren Premieren-Saison in der ELF findet am 4. Juni gegen die Raiders Tirol statt. Alle weiteren fünf Spiele sollen ebenfalls im Sommer steigen. Und zwar schwerpunktmäßig zwischen Juni und Juli, wo der Sportpark von der SpVgg Unterhaching am wenigsten genutzt wird.

„Das ist ein Vorteil“, sagt SpVgg-Vizepräsident Peter Wagstyl. „Damit haben wir eine Mehrnutzung in der spielfreien Zeit.“ Vor allem der finanzielle Aspekt dürfte den Hachingern für die Überlassung ihrer Heimspielstätte an die Ravens einen Mehrwert bieten. In der vergangenen ELF-Saison betrug der Zuschauerdurchschnitt bei einem Spiel über alle Teams hinweg rund 3000 Zuschauer. Die durchschnittlichen Zuschauerzahlen mit Ausnahme des weniger gut besuchten Klubs aus Istanbul lagen bei jedem anderen Team im vierstelligen Bereich. Wenngleich Wagstyl keine genaue Zahl bei den Einnahmen nennen wollte, helfe diese Kooperation aus finanzieller Sicht der SpVgg schon. „Das sind für uns zusätzliche Einnahmen und auch eine gute Werbung für unser positives Image“, meint Wagstyl.

Darüber hinaus sehe man American Football als eine geeignete Trendsportart, die das Zuschauerinteresse wecken könnte. „Bei diesen Spielen kann man auch mal sehr gut mit der Familie ins Stadion gehen“, meint der Vizepräsident der SpVgg.

Auf der Gegenseite stößt die Kooperation jedenfalls auf jede Menge Gegenliebe. Der General Manager der Ravens, Sebastian Stolz, äußerte sich in einer Pressemitteilung glücklich über die Zusammenarbeit mit dem Regionalligisten. „Wir sind froh, mit der SpVgg Unterhaching einen starken Partner und mit dem Sportpark Unterhaching ein großartiges Zuhause gefunden zu haben. Das Stadion ist hervorragend für unsere Heimspiele geeignet und verkehrstechnisch sehr gut angebunden.

Bis es mit dem ersten Kickoff im Juni so weit ist, gelte es für Wagstyl in den kommenden Tagen noch ausstehende behördliche Vorgänge zu erledigen. Hausintern wurden Details bereits besprochen. Sowohl mit dem Greenkeeping-Team, das keine Überstrapazierung des sehr gut gepflegten Rasens im Stadion sieht. Und auch ansonsten erwartet der Vizepräsident keine Mehrbelastung und -aufwand für die SpVgg durch die Spiele, die allesamt von den Ravens organisiert werden. Weitere Details zu den Heimspielen sollen laut Wagstyl beizeiten erfolgen.

Noch herrscht Winterpause im Unterhachinger Sportpark. Ab Juni wird hier neben Fußball auch American Football gespielt. © Robert Gasser