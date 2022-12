FC Unterföhring: Andreas Faber löst Zlatan Simikic ab

Von: Nico Bauer

Teilen

Neue Rolle: Andreas Faber (r.) wechselt vom Spielfeld auf die Trainerbank; nur im Notfall will er spielen. © Gerald Förtsch

Im nächsten Sommer steht dem Fußball-Landesligisten FC Unterföhring ein größerer Umbruch im Kader bevor und nun hat die Veränderung ein Gesicht bekommen. Vereinslegende Andreas Faber wurde als neuer Trainer eingesetzt und soll die Erneuerung des Kaders moderieren.

Unterföhring – Bereits seit einigen Wochen steht fest, dass der Verein und sein langjähriger Trainer Zlatan Simikic im Sommer nach fünf Jahren getrennte Wege gegangen wären. Nun haben sich beide Seiten entschieden, schon im Winter den Schnitt zu machen. „Wir gehen im Guten auseinander“, sagt der Sportliche Leiter Zivan Zivanovic. Auch der Bosnier Zlatan Simikic dankt dem FC Unterföhring dafür, dass er nach seinem Umzug nach Deutschland die Chance als Cheftrainer bekam. Der Verein vertraute Simikic und man überredete ihn nach Misserfolgen in der wechselhaften Vorrunde, nicht spontan hinzuwerfen.

Zlatan Simikic hat den FCU viereinhalb Jahre trainiert. © Christian Riedel / fotografie-ri

Mit dem Schlussstrich nun in der Winterpause machten sich die beiden Sportlichen Leiter Zivan Zivanovic und Miki Ziegler zusammen mit dem 2. Vorsitzenden Harald Hering Gedanken und da landete man schnell bei Andreas Faber. Der Fußballer im Herbst seiner Karriere ist ein Eigengewächs und ein Charakterkopf erster Klasse. „Er verkörpert die DNA des FC Unterföhring“, sagt Zivanovic.

Stefan Behr wird beim FC Unterföhring Co-Trainer des Landesligateams. © Archiv

Der Angefragte sagte dann auch gleich zu. „Ich konnte mir den Job als Trainer vorstellen“, sagt Faber, „aber jetzt kam das alles schneller als ich dachte.“ In der bisherigen Saison war der 34-Jährige viel verletzt und selbst seine sieben Einsätzen forderten ihren Preis: „Vor dem Spiel brauchte ich Schmerztabletten und danach bin ich drei Tage wie ein Pinguin gelaufen.“ Nun mit dem Wechsel der Position ist die Spielerkarriere zu 90 Prozent beendet. Andreas Faber wird in der Vorbereitung mittrainieren, will aber nur im größten Notfall spielen.

Marc Holweck übernimmt die Reserve des FC Unterföhring in der Kreisklasse. © Gerald Förtsch

Hinter Cheftrainer Andreas Faber gibt es auch weitere Veränderungen. Stefan Behr, der derzeitige Trainer der Zweiten Mannschaft in der Kreisklasse 2, wird nun Co-Trainer in der Landesliga. Andreas Faber hatte sich einen erfahrenen Mann als Assistenten gewünscht. Der bisherige Co-Trainer Marc Holweck, der in den vergangenen Spielen vor der Winterpause den privat verhinderten Zlatan Simikic vertreten hatte, übernimmt fest die Zweite Mannschaft. Offen ist unterdessen die Zukunft des weiteren Co-Spielertrainers Luka Coporda. Der Verteidiger bleibt entweder als Spieler im Club oder er verändert sich zu einem anderen Verein.

Unterdessen geht der Blick von Andreas Faber nach vorne auf den nächsten Sommer, wenn im Kader ein großer Umbruch ansteht. „Es wird sich einiges ändern“, sagt Faber und spricht die Vision an, dass man künftig wieder Spieler aus der eigenen Jugend in die Erste Mannschaft bringen möchte. Man wolle sich nachhaltig aufstellen „und wir werden eine geile Mannschaft haben, die fit ist und Bock auf Fußball hat“. Stürmer Faber will wie sein Trainer Vorgänger Simikic offensiv kicken lassen, „aber nicht jedes Spiel muss 4:3 ausgehen“. Bis März hat Andreas Faber nun einige Zeit, um die in dieser Saison phasenweise vogelwilde Defensive des FC Unterföhring zu strukturieren. (NICO BAUER)