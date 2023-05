FC Deisenhofen: Andreas Pummer bemängelt nach Remis fehlende Robustheit

Von: Umberto Savignano

Teilen

Andreas Pummer war unzufrieden mit dem Ergebnis. © Robert Brouczek

Es war nicht der große Schritt in einen unbeschwerten Mai, aber doch immerhin ein kleiner auf dem Weg zum sicheren Klassenerhalt.

Deisenhofen – Mit dem 2:2 (2:2) beim TSV Schwaben Augsburg ist der Vorsprung des FC Deisenhofen zur Relegationszone der Bayernliga Süd auf sechs Punkte angewachsen. Die entscheidenden Szenen in Augsburg ereigneten sich innerhalb einer Viertelstunde ab Mitte des ersten Durchgangs: Zunächst köpfte Michael Bachhuber nach einem Freistoß von Martin Mayer zur FCD-Führung ein (26.). Die Freude der Blauhemden währte allerdings nicht lange: Vom Anstoß weg kombinierten sich die Augsburger ohne, dass ein Deisenhofner den Ball berührte, bis an die Strafraumgrenze, von wo Simon Gail flach ins lange Eck zum 1:1 traf. (28.). „Deisenhofner Jugendfußball“, nannte Pummer das Defensivverhalten seiner Mannschaft in dieser Situation. „Da fehlt es an Robustheit und Cleverness.“

Es dauerte nur weitere vier Minuten, bis der FCD-Coach sich wieder ärgern musste, diesmal über einen Elfmeterpfiff, obwohl Niklas Sagner den Ball gespielt hatte. Ein zu starkes Halten am Oberkörper sei die Begründung des Schiedsrichters gewesen, so Pummer, der den Strafstoß als zumindest „umstritten“ bezeichnete. Schwaben-Torjäger Julian Kania blieb ungerührt und stellte auf 2:1 (32.).

Keine Tore mehr nach der Pause

Auch das letzte Tor der Partie ließ nicht lange auf sich warten: In der 41. Minute traf Björn Jost nach einem weiteren Mayer-Freistoß mit einer schönen und mutigen Direktabnahme fast von der Torauslinie, die auch mit Hilfe von Augsburgs Keeper Patrick Rösch den Weg ins Tor fand. „Dass der Ball von da reingeht, passiert nicht oft, aber es war eine Willensleistung. Wir wollten dieses Tor unbedingt und es war auch verdient, denn wir waren gut im Spiel“, so Pummer. „Schade, dass wir nach der Führung postwendend den Ausgleich kassieren und dann auch noch den Rückstand durch den Elfmeter. Wenn wir die Führung halten, bekommen wir sicher mehr Räume, um zu kontern.“

In der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren mehr Ballbesitz, brachten aber nur einige eher harmlose Flanken zustande. Auf der anderen Seite geriet bei der großen FCD-Siegchance der Querpass des von Bachhuber schön steil geschickten Sebastian Hahn auf Arian Kurmehaj zu ungenau.

So mussten sich die Deisenhofner mit einem Punkt begnügen, obwohl mehr drin gewesen wäre. Pummer zeigte sich trotzdem „zufrieden mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben: Vom Passspiel und vom Positionsspiel her war es eine sehr gute Leistung.“ (um)

Schwaben Augsburg – FC Deisenhofen 2:2 (2:2)

FC Deisenhofen: Caruso - Gkasimpagiazov, Förtsch, Nickl (63. Kurmehaj), Sagner, Mayer, Finster, Müller-Wiesen, Jost, Hahn, Bachhuber (85. Yordanov)

Tore: 0:1 Bachhuber (26.), 1:1 Gail (28.), 2:1 Kania (32., Foulelfmeter), 2:2 Jost (41.)