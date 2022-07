„Dienstwagen“ für Andy Pummer: FC Deisenhofen organisiert Neuwagen

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Andy Pummer: Ist beeindruckt vom Engagement des FC Deisenhofen. © Imago/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Andreas Pummer fährt in Vereinsfarben. Der neue Trainer des FC Deisenhofen bekommt ein Auto vom Bayernligisten gestellt. Ihn freut‘s.

Deisenhofen - „Es ist schon beeindruckend, was mein neuer Verein alles auf die Beine stellt und was für starke Partner hier engagiert sind“, schwärmt Andy Pummer. Der Coach kam zur neuen Saison vom FC Pipinsried zum Bayernliga-Verein und fährt künftig in einem blauen Wagen durchs Dachauer Hinterland.

Der FC Deisenhofen präsentiert das Auto stolz als „Neuzugang der besonderen Art“ auf Instagram. „Dienstwagen“ setzt der Klub aber in Anführungszeichen. Wahrscheinlich darf Pummer auch privat mit dem Kleinwagen fahren.

FC Deisenhofen organisiert Auto für Andy Pummer: Nach dem Heimspiel will er aber wohl lieber nicht ans Steuer

Das Autohaus, das den Wagen stellt, wird sich sicherlich freuen, wenn der FCD-Coach viel Werbung fährt. Auswärtsfahrten nach Kirchanschöring, Gundelfingen, Schalding oder Rosenheim haben es auf jeden Fall schon in sich.

Nach den Heimspielen scheint Pummer aber nicht immer das Auto nehmen zu wollen. „Vielleicht brauche ich das jetzt: das Vereinsleben, nicht auf der Durchreise zu sein“, erklärte er seinen Wechsel, „in Pipinsried haben alle einen langen Heimweg. Da bleibt keiner hocken und trinkt mal zwei Halbe, weil man dann nicht mehr Auto fahren kann. Ich freue mich darauf, dass man auch mal zusammensitzen kann.“

FC Deisenhofen geht verstärkt in die neue Saison: Nico Karger stößt zu Pummer-Elf

Aber auch sportlich hat der FC Deisenhofen zur neuen Saison beachtlich aufgerüstet. Die Verpflichtung von Ex-Türkgücü-Coach Pummer war bereits früh ein Ausrufezeichen. Jetzt hat der Verein prominent nachgelegt: Mit Ex-Löwe Nico Karger. Er „freut sich wie ein Schnitzel“ und spricht im Live-Interview bei Fussball Vorort über seine neue Aufgabe in der Bayernliga.

Pummer bringt Regionalliga-Erfahrung mit nach Deisenhofen, vom Aufstieg spricht dort aber trotzdem niemand. Auch der Trainer selbst hielt sich jüngst bedeckt: „Ein Ziel auszugeben, bringt immer Druck“, erklärte Pummer, „man muss abwarten, wie man in die Saison reinkommt. Gerade mit Corona ist es noch schwieriger, Prognosen abzugeben.“ (moe)