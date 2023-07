„Angestellt wie die Angsthasen“ – Grünwald kassiert 0:10-Packung gegen Deisenhofen

Von: Umberto Savignano

Es war schon eine ungewöhnliche Packung, die sich der Fußball-Landesligist TSV Grünwald da mit dem 0:10 gegen den nur eine Klasse höher angesiedelten FC Deisenhofen in dieser Woche einhandelte.

TSV-Sprecher Jochen Joppa versuchte sich an einer Erklärung: „Wir haben gleich am Anfang zwei unglückliche Tore bekommen. Dann war die Luft raus und unsere Spieler haben sich angestellt wie die Angsthasen. Deisenhofen ist aber auch eine spielerisch starke Mannschaft, wesentlich besser als zum Beispiel Heimstetten.“

Gegen eben dieses Heimstetten, den Regionalligaabsteiger, hatten die Grünwalder nur 1:3 verloren, gegen den Bayernligaaufsteiger Kirchheimer SC 2:4. Diese Partien gegen Deisenhofens Liga-Konkurrenten seien die besten der bisherigen Vorbereitung gewesen. „Die anderen Testspiele waren nicht überzeugend“, räumt Joppa ein, auch der 4:3-Sieg beim SV Neuperlach, wenige Tage vor der Deisenhofen-Pleite, nicht. „Dort spielen einige Ex-Grünwalder, die sich bei 33 Grad richtig reingehängt haben. Am Ende haben wir durch Kontertore aber noch gewonnen.“

Die Grün-Weißen sind offenkundig noch in der Findungsphase. Und nun hat sich der namhafteste Neuzugang auch noch im Training verletzt: Kodjovi Koussou, 2018 mit dem TSV 1860 München in die 3. Liga aufgestiegen, hatte den neuen Grünwalder Trainer Rainer Elfinger zuletzt beim TSV Ampfing auch abseits des Spielfelds unterstützt. Bei den Grün-Weißen sollte er mit seiner Erfahrung vor allem auf dem Rasen Impulse setzen. Doch wegen eines Sehnenanrisses im Fuß fällt er erst einmal für längere Zeit aus. Noch zwei weitere Spieler sind in den vergangenen Tagen zum Kader gestoßen: Verteidiger David Topic kommt vom TSV Neuried, der groß gewachsene zentrale Stürmer Miran Begovic ist Niederländer mit kroatischen Wurzeln, der in Rotterdam auf einem in etwa der Landesliga entsprechenden Niveau gespielt hat. Zum letzten Test empfangen die Grünwalder am Samstag (14 Uhr) den 1. FC Penzberg. (um)