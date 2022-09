Anlauf-Schwierigeiten am Haidgraben

Von: Umberto Savignano

Fußball-Kreisliga: TSV Ottobrunn hat in dieser Saison hohe Ziele.

Ottobrunn – Ambitioniert ist der TSV Ottobrunn in die neue Saison gestartet. „Wir wollen aufsteigen“, lautet die Devise von Spielertrainer Tim Müllmaier. In den ersten drei Partien der Münchner Kreisliga-Gruppe 3 wurde das Team vom Haidgraben diesem hohen Anspruch noch nicht gerecht. Derzeit liegt der TSV, der allerdings ein Nachholspiel in der Hinterhand hat, mit drei Zählern nur auf dem zwölften und damit drittletzten Platz.

Von einem kompletten Fehlstart will Müllmaier nicht sprechen, mit den Leistungen seiner Mannschaft war er teilweise durchaus zufrieden, vor allem im Auftaktspiel: „Wir sind mit dem 2:0 gegen Heimstetten II super reingekommen.“ Die folgende Absage des Duells mit dem FC Phönix wegen Unbespielbarkeit des Platzes (Nachholtermin Donnerstag, 20. Oktober) habe sein Team aber wohl aus dem Rhythmus gebracht, so der 29-Jährige. „Die Pause hat uns nicht so gut getan.“ Abzulesen war dies am Resultat des Heimspiels gegen den TSV Oberpframmern: 1:4.

Diese Partie sei aber „äußert unglücklich“ gelaufen, findet Müllmaier: „Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut, aber wenn es mit 0:0 in die Pause geht, passt es.“ Doch ein Fehler von Torwart Severin Burlefinger, der einen harmlosen Rückpass durchrutschen ließ, bescherte den 0:1-Rückstand, dem die Ottobrunner dann vergeblich hinterherliefen, wobei Noah Jeremies auch noch Pech mit einem Pfostenschuss hatte. „Als wir ab der 80. komplett aufgemacht haben, sind dann die restlichen Tore gefallen. So sieht es saublöd aus, aber es war eigentlich ein enges Spiel.“

Und das galt im Grunde auch für das 2:4 beim SC Baldham-Vaterstetten am vergangenen Wochenende, bei dem Ottobrunn schon in der sechsten Minute durch Fabian Wittmann in Führung ging, die allerdings nur zwei Minuten hielt. „Wir haben alles gemacht, was wir uns vorgenommen hatten, es war eine Partie mit hohem Tempo und wir haben gut mitgehalten.“ Doch bei drei Toren, zwei Weitschüssen und einem direkten Freistoß, spielte der Bezirksliga-Absteiger seine individuelle Klasse aus. „Sie haben Super-Einzelspieler“, so Müllmaier, der Baldham als Mit-Favorit sieht, aber auch davon überzeugt ist, dass es eng bleibt in der Liga: „Keine Mannschaft wird vorne wegmarschieren wie letztes Jahr SK Srbija, keine wird hinten wegbrechen wie Hohenlinden.“ Entsprechend müsse man aber auch aufpassen, „dass wir nicht in so einen Ergebnis-Negativstrudel reinkommen und hinterherlaufen“.

Grundsätzlich macht sich Müllmaier noch keine Sorgen: „Wir haben eigentlich eine Supertruppe, hatten keine Abgänge und haben ein paar gute Leute aus der eigenen Jugend dazubekommen.“ Allerdings sind Müllmaier selbst (Achillessehnenreizung) und sein Co-Trainer Tobias Grill (Muskelfaserriss) derzeit außer Gefecht. „Das sind doch zwei Anker“, weiß der Spielertrainer um die fehlende Routine, die sich gerade auf die Defensivarbeit auswirkt: „Wir wollten eigentlich weniger Gegentore kassieren als letzte Saison. Das ist bis jetzt noch nicht so gelungen.“

Und nun kommt am Samstag (15 Uhr) ausgerechnet der angriffslustige Aufsteiger MSV Bajuwaren, der in der Kreisklasse 115 Treffer in 26 Spielen markiert hat. In der Kreisliga hat es für die Ost-Münchner allerdings erst zu vier Toren gereicht. „Wir wollen unbedingt gewinnen und wieder in die Spur kommen“, fordert Müllmaier deshalb unmissverständlich. Er weiß aber, dass ordentliche Ansätze, wie in den ersten Partien, dafür kaum reichen werden: „Wir müssen eine Schippe drauflegen.“

