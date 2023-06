Niclas Anspach wechselt nach Regensburg

Von: Robert Gasser

Niclas Anspach (r.) rackert künftig beim SSV Jahn Regensburg. © Robert Brouczek

Der 22-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag bei der SpVgg Unterhaching nicht verlängert.

Unterhaching – Niclas Anspach verlässt die Spielvereinigung Unterhaching – nachdem sein Vertrag in diesem Sommer ausläuft – und schließt sich zur neuen Saison dem Zweitliga-Absteiger und jetzigen Haching-Konkurrenten SSV Jahn Regensburg an. Der 22-Jährige unterschrieb beim Jahn einen Vertrag bis 2025. Anspach trug mit neun Toren und vier Vorlagen in 28 Spielen maßgeblich zur Meisterschaft 2022/23 in der Regionalliga Bayern bei. Außerdem erzielte er das 1:0 im Relegationshinspiel beim FC Energie Cottbus.

Haching Boss sagte zu Anspachs Abschied: „Niclas ist ein hervorragendes Beispiel für unsere gute Jugendarbeit. Er hat den Sprung zu den Profis geschafft und in der Vergangenheit maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft beigetragen. Wir möchten uns bei Niclas bedanken und wünschen ihm viel Erfolg und Glück auf seinem weiteren Weg.“

Im Sommer 2016 wechselte Niclas Anspach vom TSV 1860 Rosenheim zur Spielvereinigung Unterhaching. Nachdem er die U17- und U19-Bundesligateams durchlief, wurde er 2019 zu den Profis in die 3. Liga befördert. Nach einer kurzen Leihe (1/2020-6/2020 nach Rosenheim) etablierte sich der offensive Mittelfeldspieler in der ersten Mannschaft und absolvierte 73 Spiele in der 3. Liga sowie der Regionalliga Bayern für die Vorstädter.

Bereits ohne Anspach gewannen die Hachinger am Samstag das Freundschaftsspiel in Marktl gegen den SV Erlbach 2:0. Eine junge Hachinger Mannschaft setzte nach 24 Spielminuten das erste Ausrufezeichen durch Aaron Keller zum 1:0. In der zweiten Halbzeit erhöhten Nils Ortel (64.) und Andreas Hirtlreiter (78.) auf 3:0. rg