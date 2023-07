Antonio Salvo LIVE: „Aufsteigen und dann aufhören“ – Torfabrik hat noch nicht genug

Von: Michel Guddat

Neues Abenteuer statt Karriereende: Antonio Salvo wechselt zu seinem Heimatverein TSV Feldkirchen. © TSV Feldkirchen

Vergangene Saison verkündete Antonio Salvo in seine letzte Spielzeit zu gehen. Nun schließt er sich seinem Heimatverein TSV Feldkirchen an und geht weiter auf Torejagd. Wir sprechen mit ihm im Live-Interview.

München/Feldkirchen – „So ganz aufhören konnt ich mit dem Fußball nicht“, erzählt Antonio Salvo im Gespräch mit Fussball Vorort / FuPa Oberbayern. Statt dem Karriereende beim FC Dreistern wechselt Salvo zu seinem Jugend- und Heimatverein TSV Feldkirchen. Der sehr kurze Weg zum Fußballplatz des TSV und die Verbindung durch sein früheres Engagement lassen sich für Salvo und seine Familie, die dieses Jahr Zuwachs erwartet, gut vereinbaren.

An das Aufhören denkt der 34-Jährige also noch nicht. Mit uns spricht er über die Gründe für seinen Wechsel, die Liebe zum Fußball, seine Ziele mit dem TSV Feldkirchen und vieles mehr. Los geht es am Donnerstag um 14.15 Uhr auf der Facebook- und YouTube-Seite von Fußball Vorort.

Antonio Salvo erzielte 107 Pflichtspiel-Treffer für seinen Ex-Verein FC Dreistern

Letzte Saison gab er bekannt, in seine letzte Spielzeit zu gehen. Nun wechselt er vom FC Dreistern zum TSV Feldkirchen. Statt in der Kreisklasse geht er jetzt in der B-Klasse auf Torejagd. Es heißt also aufgepasst für alle gegnerischen Abwehrreihen. Denn mit Antonio Salvo kommt eine absolute Torfabrik in die Liga. Salvo kommt in 169 Spielen auf 179 Tore. Egal bei welcher Mannschaft, egal welche Liga, am Ende traf er immer zweistellig.

Seine frühere Zeit bei Feldkirchen hat Salvo in bester Erinnerung. In der Saison 2013/14 schoss er stolze 33 Tore in 21 Spielen. Sein Ex-Verein FC Dreistern wird den 34-jährigen Stürmer sicherlich vermissen. Salvo erzielte in seinen sechs Jahren sagenhafte 107 Pflichtspiel-Treffer und trug maßgeblich dazu bei die Klasse zu halten. Auch als spielender Co-Trainer war Salvo zwischenzeitlich aktiv, konzentrierte sich dann aber vermehrt auf seine Spielerkarriere.

Das Ziel des TSV Feldkirchen ist der Aufstieg in die A-Klasse – Salvos Tore sollen dabei helfen

Das Team des TSV Feldkirchen erhält nun namhafte Unterstützung in der Offensive. Mit Antonio Salvos Toren soll dann auch der Aufstieg in die A-Klasse gelingen. Nachdem der TSV in der letzten Saison denkbar knapp gescheitert war, planen die Männer von Markus Kubick fest mit dem Sprung in die höhere Liga. Für Salvo wäre dies der perfekte Abschluss: „Das Ziel Aufstieg erreichen und dann aufhören.“ (Michel Guddat)