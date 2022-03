Arge Personalsorgen bei Unterföhrings Gegner FC Töging

Von: Nico Bauer

Mit dem 6:3 in Landshut hat sich der FC Unterföhring zurück in die Spur geschossen, und schon am Freitag geht’s weiter. Die Unterföhringer empfangen den Tabellenletzten FC Töging. Anstoß ist um 19.30 Uhr.

Mit einem Sieg am vergangenen Wochenende gegen Rosenheim schöpften die Töginger wieder Mut im Abstiegskampf, aber dann kam der Rückschlag in Form eines Corona-Ausbrauchs. Töging stellte dann auch an den FCU die Anfrage, das Freitagsspiel an der Bergstraße zu verlegen. Die Unterföhringer Funktionäre sagten zu, bei der Vorlage von sechs positiven PCR-Tests die Absage mitzutragen. Damit würde sich der FC Unterföhring sportlicher verhalten als andere Vereine der Liga, die solche Verlegungen ablehnten und die ziemlich sicheren Punkte gegen geschwächte Kontrahenten mitnahmen.

Der Unterföhringer Trainer Zlatan Simikic sieht das sportliche Verhalten seines Vereins durchaus kritisch. Seine Mannschaft hatte in den letzten Wochen massiv mit Corona zu kämpfen und ist derzeit weit von der notwendigen Fitness entfernt. Simikic blickt mit Sorge auf ein Nachholspiel mit einer englischen Woche, „weil wir derzeit die Zeit der Erholung brauchen.“

Gestern Nachmittag kam dann allerdings die voraussichtliche Entwarnung: Der Tabellenletzte aus Töging meldet zwar fünf verletzte Spieler, aber aktuell keine neuen Corona-Fälle. Das Spiel findet also aller voraussicht nach statt.

Die Unterföhringer liegen nur einen Punkt vor dem Dritten Schwaig und wissen um die drohende Gefahr von hinten. Einerseits hat der Aufsteiger nichts zu verlieren und andererseits haben die Schwaiger die Qualität, um bis zum letzten Spieltag um den zweiten Platz mitspielen zu können. Tabellenführer Erlbach (neun Punkte Vorsprung und ein Spiel weniger) dürfte realistisch gesehen kaum noch erreichbar sein. NICO BAUER

FC Unterföhring: Fritz - Coporda, Arikovic, Ehret - Sahingöz, Arkadas, Siebald, Faber, Nirschl - Fischer, Volland. nb