Aschheim gegen Dornach - das Ortsderby ist zurück

Von: Guido Verstegen

„Vor elf Jahren war richtig Feuer drin“: Dominik Goßner (re.) stand auch schon im Derby 2011 für Dornach auf dem Platz. © Dieter Michalek/Archiv

Es ist lange her, dass Bezirksliga-Teams des FC Aschheim und des SV Dornach im Gemeinde-Derby aufeinandergetroffen sind – nun ist es wieder so weit. Und in Sachen Rivalität hat sich ein bisschen was getan.

Aschheim/Dornach – Elf Jahre ist es her, dass Dominik Goßner aus der A-Jugend der SpVgg Unterhaching zum SV Dornach kam, der damalige Vorsitzende Thomas Hofer hatte ihm in seiner Firma eine berufliche Perspektive geboten und ist auch heute noch sein Arbeitgeber.

Wenn an diesem Dienstagabend (19.30 Uhr) der FC Aschheim die Dornen zu einem Nachbarschaftsduell erwartet, das die Bezeichnung Derby auch tatsächlich verdient, dann ist SVD-Kapitän Goßner der einzige Akteur auf dem Rasen, der das letzte Bezirksliga-Aufeinandertreffen der beiden Klubs auf dem Rasen miterlebt hat und auch heute dabei ist: Es endete am 13. November 2011 mit einem 2:1-Sieg des gastgebenden FC Aschheim. „Da haben auf beiden Seiten ja noch größtenteils Dornacher und Aschheimer gespielt, da war richtig Feuer drin!“, erinnert sich der 29-Jährige. In den letzten Tagen sei das Derby ein ständiges Gesprächsthema gewesen, „aber ich habe einigen neuen Spielern schon auch erklären müssen, was das Derby hier grundsätzlich bedeutet“.

Eine Rivalität wie sie sich in früheren Tagen zwischen den beiden Klubs zeigte, gibt es glücklicherweise nicht mehr: „Damals hat man ja noch die Straße gewechselt, wenn einem einer vom jeweils anderen Verein entgegenkam“, sagt Matthias Trägner und grinst; er ist seit eineinhalb Jahren Vorsitzender des FC Aschheim. „Zum Glück ist das nicht mehr so, die Zeiten und das Miteinander haben sich geändert.“

Als Glücksfall entpuppte sich in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass beim SV Dornach in diesem Sommer das langjährige Vorstandsmitglied Peter Aicher das Zepter an der Spitze übernommen hat – jener Peter Aicher, den Matthias Trägner schon seit Ewigkeiten aus dem Freundeskreis des TSV 1860 München, einem Zusammenschluss von Partnern und Sponsoren der Löwen.

„Das hat es so noch nicht gegeben“, erzählt Aicher vom Festabend im Juli anlässlich des 30-jährigen Dornachers Vereinsbestehens: „Der FC Aschheim hatte tatsächlich zwei Tische reserviert und hat die dann auch voll besetzt!“ Wenn nun der FCA am kommenden Freitag am Vorabend des Oktoberfest-Anstichs zur Wiesn-Gaudi in den Feststadl (ab 18 Uhr) einlädt, dann revanchieren sich die Dornacher mit einem Gegenbesuch. Sie feiern also miteinander – und sie arbeiten miteinander.

Denn in dieser Saison starten doch tatsächlich zwei U15-Teams aus beiden Klubs als Spielgemeinschaft – die Zusammenarbeit im Jugendbereich soll zukünftig noch forciert werden, denn beide Klubs haben mit Nachwuchssorgen zu kämpfen, beiden Klubs fehlt aktuell eine A-Jugend als Unterbau des Herrenbereichs. Trägner: „Wir müssen unsere Kräfte ganz einfach bündeln.“ Und Aicher ergänzt: „Es ist an der Zeit, alte Zöpfe abzuschneiden.“

Der Druck liegt bei Aschheim

Thomas Seethaler war früher schon als Spieler und Trainer des FC Aschheim aktiv gewesen, ehe er den 2018 den damaligen Kreisligisten als Chefcoach übernahm und in die Bezirksliga führte – vor Beginn der neuen Saison wechselten die Aschheimer aus der Ost- in die Nord-Staffel und machten so die Wiedergeburt des Derbys erst möglich. „Das ist natürlich noch immer eine emotionale Angelegenheit, und da ist von meiner Seite auch keinerlei Motivation notwendig, aber es geht vor allem darum, cool zu bleiben. Wir wollen selbstverständlich gewinnen, müssen dafür aber die Fehler abstellen, die wir zuletzt gehäuft gemacht haben.“



Zum Nachholspiel empfangen die Aschheimer als Tabellen-Elfter (zehn Punkte) die Dornacher, die aktuell als Dritter (15 Punkte) grüßen. Deren Trainer Alexander Schmidbauer hat Derbystimmung als Trainer des Kreisligisten SC Kirchasch erlebt und genossen. „Ein Derby steht grundsätzlich ja fast für sich“, sagt er. „Aber der Druck liegt derzeit mehr bei Aschheim, auch wenn wir natürlich unsere Erfolgsserie fortsetzen wollen.“ guv



FC Aschheim: Jakob - Schubert, Ketikidis, P. Müller - Stanojevic, Luzzi, Petermeier, Pfau, Takiris - De Marco, Özgül.



SV Dornach: Bertic - Wagatha, Rankovic, Reiter, Soheili - Partenfelder, Trabelsi, Goßner, Amadodin - Ring, Reitmayer